Im Hörsaal der Uni Heidelberg eröffnet ein Mann das Feuer bei einem Tutorium. Die traurige Bilanz: ein Todesopfer und drei Verletzte. Auch der Täter ist tot. Das wissen wir.

Drei Verletzte, eine Tote – Täter ebenfalls tot

Bei einem mutmaßlichen Amoklauf in einem Hörsaal der Universität Heidelberg hat ein 18-jähriger Deutscher eine junge Frau erschossen und drei Menschen verletzt. Das hat die Polizei Mannheim bei einer Pressekonferenz am Montagabend mitgeteilt. Die junge Frau sei ihren schweren Schussverletzungen wenige Stunden nach der Tat erlegen. Der Mann habe ihr in den Kopf geschossen. Hier seht ihr die komplette Pressekonferenz:

Hier geht es zum Live-Ticker. Alle Entwicklungen zum mutmaßlichen Amoklauf in Heidelberg:

Wie kam es zu dem mutmaßlichen Amoklauf?

Der Einzeltäter, der in Mannheim gewohnt habe, sei am Montagmittag mit einem Gewehr in einen Hörsaal gekommen. Er hat laut der Polizei während einem Tutorium für Biowissenschaftler in der Universität Heidelberg um sich geschossen. Er habe zwei Waffen dabei gehabt – Gewehre, die er kurz vor der Tat im Ausland gekauft habe, so die Polizei. Der 18-Jährige habe keinen Waffenschein gehabt. Er sei Student an der Universität gewesen.

Nach den Schüssen soll der 18-Jährige auf drei Frauen und einen Mann geschossen haben – dann habe er sich draußen selbst erschossen.

In diesem Rucksack des Täters sollen noch weitere Waffen gewesen sein. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow

Gelände um Heidelberger Universität weiträumig abgesperrt

Das Gelände rund um den Ort des Geschehens war bis zum Nachmittag abgesperrt. Bei der Pressekonferenz am Abend erklärte der Polizeipräsident des Polizeipräsidiums Mannheim, Siegfried Kollmar, man habe zuerst noch nach einem zweiten Täter gesucht, weil neben dem Leichnam des mutmaßlichen Einzeltäters noch eine zweite Waffe lag. Man habe dann aber aufgrund der Zeugenaussagen und der ergebnislosen Suche nach weiteren Tätern diese Theorie verworfen. Nun sei man sich sicher: Es gab nur einen Täter.

Alarmknopf in Universitätsgebäude gedrückt

Die Polizei sei so schnell vor Ort gewesen, weil Anwesende in der Universität schnell einen entsprechenden Alarmknopf gedrückt hatten, so Kollmar. Bereits seit dem Nachmittag gibt es eine Hotline für Angehörige und Bürgerinnen und Bürger.

Bisher noch kein Motiv klar

Er soll keine politischen oder religiösen Motive gehabt haben. Bei der Pressekonferenz der Polizei am Abend hieß es allerdings, der mutmaßliche Täter habe vor seiner Tat eine Whatsapp-Nachricht abgeschickt, in der er gesagt haben soll, „Menschen müssen bestraft werden“ . Diese Nachricht müsse nun aber noch verifiziert werden. Ob der mutmaßliche Täter gezielt auf seine Opfer geschossen hat, ist nicht klar. Auch das wird laut der Polizei noch ermittelt.

Wie geht es jetzt weiter?

Die Polizei will in den kommenden Tagen Menschen aus dem Umfeld des mutmaßlichen Täters befragen. Außerdem werde man sein Mobiltelefon auswerten.