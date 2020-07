Tierschützer in Afrika stehen vor einem Rätsel: Mehr als 360 Elefanten in Botsuana sind auf mysteriöse Weise gestorben. Helfen kann den Tieren bisher niemand.

Die neuesten Zahlen sind schockierend: 275 tote Elefanten haben Wildschützer im berühmten Okavanga-Delta in Botsuana schon gefunden. In einem Bericht sei aber von mehr als 360 toten Elefanten die Rede, sagte Cyril Taolo, der Leiter der für Wildtiere und Nationalparks zuständigen Behörde.

Woran die Tiere gestorben sind, sei aber völlig unklar. „Wir haben Wilderei und Vergiftung ausgeschlossen, da die Kadaver mit intakten Stoßzähnen gefunden wurden“, sagte der regionale Wildlife-Koordinator Dimakatso Ntshebe.

Mehr als 360 tote Elefanten im Okavango-Delta

Verschiedene Medien haben einen Bericht der Tierschutzorganisation Elephants Without Borders (EWB) zugespielt bekommen. In dem steht, dass seit 11. Mai 2020 schon 365 tote Elefanten gefunden worden seien.

Seit 11. Mai sind im Okavango-Delta schon mehr als 360 tote Elefanten gefunden worden. Reuters

Mehr als 300 der verendeten Tiere seien schon im Mai ums Leben gekommen, die anderen erst später. Der Bericht ist auf den 19. Juni datiert. Demnach könnte das Massensterben der Tiere schon vor etwa drei Monaten begonnen haben.

Elefanten wirken verwirrt und desorientiert

EWB-Chef Michael Case schreibt in dem Bericht, dass die Tiere offenbar unabhängig von ihrem Alter und Geschlecht betroffen seien. Sie hätten auch noch lebende Elefanten gesehen, die schwach, abwesend und ausgezehrt gewirkt hätten.

Ein toter Elefant liegt an einem Wasserloch im Okavango-Delta. Reuters

Einige von ihnen wirkten desorientiert und lahmten. „Wir haben einen Elefanten beobachtet, der im Kreis herumlief und es auch trotz der Hilfe anderer Tiere aus seiner Herde nicht schaffte, die Richtung zu wechseln“, schreibt Case.

Proben zur Analyse verschickt

Jetzt seien Proben der toten Tiere zur Analyse der Todesursache nach Südafrika, Simbabwe und Kanada geschickt worden.

In Botsuana leben noch rund 130.000 Elefanten in freier Wildbahn. Das ist in etwa ein Drittel der Elefanten, die noch auf dem afrikanischen Kontinent leben. Botsuana hat in Afrika einen guten Ruf in Sachen Natur- und Tierschutz und ist bei Touristen beliebt.