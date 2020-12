Angriffe mutmaßlicher Islamisten schockieren Frankreich: In Nizza kamen drei Menschen ums Leben. Ein Opfer konnte vor seinem Tod noch aus der Kirche fliehen, in der der Angriff stattfand.

Nach mehreren mutmaßlich islamistischen Anschlägen gilt in Frankreich jetzt die höchste Terrorwarnstufe. Zuvor hatte es am Donnerstagvormittag mehrere Vorfälle gegeben.

Drei Menschen wurden in Nizza ermordet

Am Morgen gegen 9 Uhr hatte ein Mann in der Basilika Notre-Dame in Nizza mehrere Menschen mit einem Messer angegriffen. Dabei kamen drei Menschen ums Leben. Einem Opfer soll die Kehle durchgeschnitten worden sein. Sechs weitere Menschen wurden nach Angaben der Behörden verletzt.

Brasilianerin konnte vor ihrem Tod noch in eine Bar flüchten

Der mutmaßliche Täter, ein Tunesier von Anfang 20, tötete einen 55-jährigen Küster und eine 60-jährige Frau mit einem Messer, das laut den Behörden 30 Zentimeter lang ist. Die Frau soll der Staatsanwaltschaft zufolge praktisch enthauptet worden sein. Eine weitere schwer verletzte Frau konnte zunächst in eine Bar flüchten, wo sie jedoch ihren Verletzungen erlag.

Sie sei brasilianische Staatsbürgerin teilte das brasilianische Außenministerium mit. Die Mutter von drei Kindern lebte demnach in Frankreich. "Sagen sie meinen Kindern, dass ich sie liebe", konnte sie laut dem französischen Fernsehsender BFM vor ihrem Tod noch sagen.

Nizza-Angreifer verletzt im Krankenhaus

Der Angreifer soll sowohl bei den Morden, wie auch nach seiner Festnahme immer wieder „Allahu Akbar“ gerufen haben. Nizzas Bürgermeister Christian Estrosi twitterte, er sei festgenommen worden.

Bei der Festnahme sei er durch Polizeikugeln verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden. Auch am Freitag galt er als noch nicht vernehmungsfähig und musste ein zweites Mal operiert werden.

Über Lampedusa eingereist

Dem französischen Anti-Terror-Staatsanwalt Jean-François Ricard zufolge handelt es sich um einen Tunesier, der über Italien nach Frankreich gekommen war.

Der Verdächtige, der 1999 geboren sei, sei am 20. September auf der italienischen Insel Lampedusa eingetroffen und am 9. Oktober in die süditalienische Hafenstadt Bari gereist, teilte Ricard am Donnerstagabend auf einer Pressekonferenz mit. Die Reiseangaben seien aus einem Dokument zu dem Mann vom italienischen Roten Kreuz.

Inzwischen hat die Polizei einen dritten Verdächtigen in Gewahrsam genommen. Die Polizei traf den 33-Jährigen an, als sie die Wohnung eines anderen Verdächtigen durchsuchte. Zur Zeit versuchen die Ermittler zu klären, in welcher Beziehung die drei Verdächtigen zu dem mutmaßlichen Attentäter stehen.

Vorfälle in Avignon und Saudi-Arabien

Doch die Attacke von Nizza war nicht der einzige Vorfall: In der Nähe der südfranzösischen Stadt Avignon hat offenbar ein Islamist Passanten mit einer Pistole bedroht. Medien berichten, er habe ebenfalls „Allahu Akbar“ geschrien. Der Mann wurde von der Polizei erschossen.

Außerdem griff im französischen Konsulat in Dschidda in Saudi-Arabien ein Mann einen Sicherheitsbeamten an. Der Wachmann wurde den Angaben nach verletzt. Der Täter wurde festgenommen.

Frankreich ruft landesweit höchste Terrorwarnstufe aus

Als Reaktion darauf hat die französische Regierung die höchste Terrorwarnstufe ausgerufen. Sie gilt landesweit, wie Regierungschef Jean Castex mitteilte.

Castex verurteilte die „ebenso feige wie barbarische Tat, die das ganze Land in Trauer versetzt“. Am Freitag will die Regierung nach Angaben des Premiers in einer Krisensitzung über die Lage beraten.

Spannungen zwischen islamischer Welt und Frankreich

Einen Hinweis auf die Hintergründe der Angriffe gab es zunächst nicht. Allerdings gibt es schon seit längerem Spannungen zwischen Frankreich und vielen muslimischen Ländern. Grund ist die Veröffentlichung von Mohammed-Karikaturen.

Vor zwei Wochen war der Lehrer Samuel Paty bei Paris von einem mutmaßlichen Islamisten enthauptet worden, nachdem er im Unterricht Mohammed-Karikaturen gezeigt hatte. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte bei der Trauerfeier für Paty die westlichen Freiheitsrechte verteidigt und angekündigt, an den umstrittenen Mohammed-Karikaturen festzuhalten. Seitdem gab es in vielen muslimischen Ländern Proteste und Drohungen gegen Frankreich.