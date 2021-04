Nach Waldbrand in AKW-Sperrzone: Radioaktivität um Tschernobyl stark angestiegen

In der ukrainischen Sperrzone um das ehemalige Atomkraftwerk Tschernobyl ist am Samstag ein Waldbrand ausgebrochen. Das Feuer scheint unter Kontrolle. Aber: Die Radioaktivität ist in der Region gestiegen.