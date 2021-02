Die Menschheit nimmt die Suche nach außerirdischem Leben auf: Mars-Rover „Perseverance“ soll heute auf dem Roten Planeten landen und dort Jahre lang Proben entnehmen. Im Gepäck hat er 19 Kameras und sogar einen Mini-Hubschrauber.

Der Jezero-Krater auf dem Mars: 45 Kilometer Durchmesser, 3,9 Milliarden Jahre alt, auf der Nordhalbkugel des Mars gelegen. Hier bildete sich vermutlich vor rund dreieinhalb Milliarden Jahren ein großer See. Ein Fluss speiste ihn, der in einem breitgefächerten Delta in das Gewässer mündete. Das Klima war wohl schwül-warm – fast ein bisschen, wie auf der Erde zur gleichen Zeit.

Das Ziel: Herausfinden, ob es auf dem Mars Leben gab

Aber tummelten sich dort auch Lebewesen – zumindest Bakterien und Mikroben – wie bei uns in der Anfangszeit der belebten Erde? Das soll der NASA-Rover „Perseverance“ („Beharrlichkeit“) bei seiner Mission „Mars 2020“ herausfinden, wenn er am Donnerstag um 21:55 Uhr mitteleuropäischer Erdenzeit dort gelandet ist. Dann hat er eine knapp siebenmonatige Reise hinter sich und beginnt, möglichen Spuren früheren Lebens geologisch nachzuspüren.

So, glauben NASA-Wissenschaftler, könnte das Gebiet um den See im Jezero-Krater vor rund dreieinhalb Milliarden Jahren ausgesehen haben – von hoch oben wohlgemerkt: Der Krater-See hat einen Durchmesser von 45 Kilometern. dpa Bildfunk picture alliance / ZUMAPRESS.com | NASA

Mars-Rover „Perseverance“: 19 Kameras und ziemlich schnell

Der NASA-Rover ist die größte, schwerste und wohl auch leistungsfähigste Maschine, die Menschen je auf den roten Planeten geschickt haben: Sie wiegt eine Tonne, kann einen Roboterarm rund zwei Meter weit ausfahren und macht Aufnahmen mit 19 Kameras und zwei Mikrofonen.

Wie klingt der Mars? „Als ob man durch eine Mauer hindurch lauscht“

Das heißt, in einiger Zeit wird es womöglich nicht nur Bilder und Videos geben, sondern man kann auch hören, was jemand hören würde, der auf der Oberfläche Roten des Planeten steht – ein völlig neuer Sinn wird damit Teil der Mars-Erkundung. Welche Geräusche heute noch beispielsweise ein Marsbeben in den Kopfhörern von NASA-Foschern macht, könnt ihr euch hier anhören.

Nasa-Forscher Baptiste Chide glaubt, wegen der dünneren Atmosphäre auf dem Mars, würden sich die Geräusche aber anders anhören, als auf der Erde: „Es wird so sein, als ob man durch eine Mauer hindurch lauscht.“

„Sieben Minuten des Terrors“ bis der Rover auf dem Mars aufsetzt

„Auf dem Mars landen ist schwer“, sagt Missionschef John McNamee. „Aber die Frauen und Männer in diesem Team sind die besten auf der Welt, bei dem, was sie machen. Wenn unser Raumschiff mit ungefähr dreieinhalb Meilen pro Sekunde (gut 20.000 Kilometer pro Stunde) die Mars-Atmosphäre erreicht, werden wir bereit sein.“

In den sieben entscheidenden Minuten der Landung – die Nasa nennt sie gerne die „sieben Minuten des Terrors“ – muss das Raumfahrzeug scharf abbremsen, um den Rover dann unter anderem mit einem Fallschirm sicher auf dem Mars absetzen zu können.

Hier könnt ihr ab 20:30 Uhr die Landung von „Perseverance“ live mitverfolgen. Er soll gegen 21:55 Uhr unserer Zeit aufsetzen:

„Schnell“ ist „Perseverance“ auch am Boden: Er schafft eine Geschwindigkeit von 152 Metern pro Stunde und ist damit schneller als jeder seiner Vorgänger auf dem Mars.

Mehrere Jahre lang soll der Rover dann am früheren Mündungsdelta des Flusses im Jezero-Krater sowie am früheren Seeufer entlangfahren und dort Gesteins- und Bodenproben sammeln – und dabei natürlich Spuren von Leben suchen.

Suche am Ufer des Mars-Sees

Leicht verständlich und ohne allzu großen Ernst hat der Schwarzwälder „Weltraumbahnhof Mummelsee“ die Szenerie auf Instagram zusammengekritzelt:

Ultraleicht-Helikopter im Bauch

Außerdem will die Nasa bei der Mission erstmals ein motorisiertes Fluggerät auf einem anderen Planeten fliegen lassen: Um in der extrem dünnen Mars-Atmosphäre fliegen zu können, ist der im Bauch von „Perseverance“ auf den Mars gebrachte Hubschrauber "Ingenuity" ultraleicht konstruiert: nur 1,8 Kilogramm schwer.

NASA-Darstellung: „Perseverance“ schickt Ultraleicht-Helikopter „Ingenuity“ los. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/NASA/AP | -

„Die Wissenschaftler die das mal analysieren, gehen noch zur Schule“

Abgeschlossen wird die umgerechnet über zwei Milliarden Euro teure Mission „Mars 2020“ wohl erst in den 30er Jahren. Dann könnten die gesammelten Proben im Rahmen einer bereits geplanten gemeinsamen Mission von Nasa und europäischer Weltraumagentur ESA zur Erde gebracht werden.

„Die Wissenschaftler, die diese Proben analysieren werden, gehen heute noch zur Schule“, sagt Nasa-Wissenschaftler Ken Farley. „Vielleicht sind sie noch nicht einmal geboren.“

Reger Mars-Verkehr

In der vergangenen Woche waren kurz hintereinander Raumsonden erst aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und dann aus China erfolgreich in die Umlaufbahn des Planeten eingeschwenkt. „Al-Amal“ („die Hoffnung“), die Sonde der Vereinigten Arabischen Emirate, soll nicht landen. Das Aufsetzen des chinesischen Raumschiffs „Tianwen („Fragen an den Himmel“) 1“ ist in zwei bis drei Monaten geplant.