Am Sonntag kehrte Kreml-Kritiker Alexej Nawalny nach Russland zurück, nachdem er sich in Deutschland von seiner im August erlittenen Vergiftung erholt hatte. In Moskau wurde er kurz nach seiner Ankunft festgenommen. Weltweit forderten Menschen seine Freilassung, darunter auch Außenminister Heiko Maas (SPD). Nun steht fest: Nawalny bleibt vorerst in Haft.

Am 20. August 2020 war Alexej Nawalny in einem Flugzeug zusammengebrochen. Der Grund war eine schwere Vergiftung. In der Berliner Charité-Klinik lag der führende Kreml-Kritiker wochenlang im Koma. Die Bundesregierung und auch Nawalny selbst gehen davon aus, dass der Kritiker von Kremlchef Wladimir Putin Opfer eines russischen Giftanschlags wurde. Trotzdem wollte Nawalny nach seiner Genesung nach Russland zurückkehren. Am Sonntag wurde er kurz nach seiner Landung in Moskau festgenommen. Schon im Vorfeld hatten russische Behörden eine Verhaftung Nawalnys angekündigt, sobald er nach Russland zurückkehren würde. Dabei verwiesen die Behörden auf noch offene Strafverfahren gegen den Regierungsgegner.

Gericht entscheidet: Nawalny muss 30 Tage in Haft

Der Kreml-Kritiker muss nach seiner Festnahme 30 Tage in Haft. Das hat ein russisches Gericht entschieden. Der 44-Jährige habe gegen Meldeauflagen nach einem früheren Strafprozess verstoßen, hieß es am Montag. Die Haft gelte bis zum 15. Februar, teilte Nawalnys Sprecherin Kira Jarmysch bei Twitter mit. „Das lässt sich nicht einmal als eine Parodie auf Gesetzmäßigkeit bezeichnen“, sagte Jarmysch. Nawalnys Anwalt Wadim Kobsew kündigte an, das Urteil anzufechten.

Nawalny kritisierte das Verfahren als politische Inszenierung mit dem Ziel, ihn zum Schweigen zu bringen. Auf Twitter posteten seine Unterstützer einen Link zu einer Video-Botschaft Nawalnys, in der er seine Landsleute dazu aufruft: „Habt keine Angst, geht auf die Straße – nicht für mich, sondern für euch, für eure Zukunft.“

Nawalny: Vorgehen ist „Gipfel der Rechtlosigkeit“

Kurz nach Nawalnys Rückkehr nach Russland und der Festnahme hatte die russische Justiz ihm auf einer Polizeistation einen Eilprozess gemacht. Juristen kritisierten das als beispiellos – selbst für russische Verhältnisse. Nawalnys Unterstützer veröffentlichten auf seinem Twitter-Account einen Videoausschnitt davon. Darin bezeichnete der Kreml-Kritiker das Vorgehen gegen ihn als „Gipfel der Rechtlosigkeit“. Die russischen Behörden hätten „die Strafprozessordnung zerrissen und weggeworfen“, sagte er.

„Ich habe oft gesehen, wie der Rechtsstaat ins Lächerliche gezogen wird, aber dieser Opi in seinem Bunker fürchtet sich inzwischen so sehr (...), dass nun einfach der Strafprozesskodex zerrissen und auf die Müllhalde geworfen wird“, sagte Nawalny in dem improvisierten Gerichtszimmer. Mit „Opi in seinem Bunker“ meint Nawalny den russischen Präsidenten Wladimir Putin. „Es ist unmöglich, was hier passiert.“

Maas forderte Rechtsstaatlichkeit und Freilassung Nawalnys

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hatte zuvor die umgehende Freilassung Nawalnys gefordert. Russland sei durch seine eigene Verfassung und durch internationale Verpflichtungen an das Prinzip der Rechtstaatlichkeit und an den Schutz der Bürgerrechte gebunden, erklärte Maas am Montag. „Diese Prinzipien müssen selbstverständlich auch gegenüber Alexej Nawalny zur Anwendung kommen. Er sollte unverzüglich freigelassen werden.“ Nawalny sei nach seiner Genesung aus eigenen Stücken und bewusst nach Russland zurückgekehrt, weil er dort seine persönliche und politische Heimat sehe. „Dass er von den russischen Behörden sofort nach Ankunft verhaftet wurde, ist völlig unverständlich“, betonte Maas.

Alexei #Nawalny ist nach seiner Genesung aus eigenen Stücken und bewusst zurückgekehrt nach #Russland, weil er dort seine persönliche und politische Heimat sieht. Dass er von den russischen Behörden sofort nach Ankunft verhaftet wurde, ist völlig unverständlich. (1/3) Heiko Maas 🇪🇺, Twitter, 18.1.2021, 9:00 Uhr

Auch andere Länder sprachen sich für eine Freilassung Nawalnys aus. Der Russland-Beauftragte der Bundesregierung, Johann Saathoff (SPD), betonte, dass ein international abgestimmtes Vorgehen nun wichtig sei.

Twitter-User drückten Unterstützung für Nawalny aus

Unter dem Twitter-Video aus der Polizeistation bekundeten viele User ihre Unterstützung für Nawalny und forderten Gerechtigkeit. Ein User wurde sogar sehr deutlich: „Freiheit für Nawalny! Putin, ich hasse dich!“

Eine Userin wies auf die weltweite Unterstützung hin: „Wir alle beten für Ihre Sicherheit und die ganze Welt schaut zu.“

@navalny Are you ok?? We’re all praying for your safety and the whole world is watching. Sophie, Twitter, 18.1.2021, 11:45 Uhr

Ein User forderte konkret internationale Medienunternehmen – darunter CNN, die spanische Tageszeitung El Pais und der französische Fernsehsender FRANCE24 – direkt dazu auf, auf die Situation aufmerksam zu machen.

@navalny @CNN @BBCWorld @CNBC @elpais_espana @SpigenWorld @FRANCE24 highlight the situation in your countries. OneP, Twitter, 18.1.2021, 11:44 Uhr

EU-Staaten setzten sich mit gemeinsamer Erklärung für Nawalny ein

Die EU-Staaten haben in einer gemeinsamen Erklärung die sofortige Freilassung des Kremlgegners Alexej Nawalny gefordert und die russische Regierung vor weiteren Repressionen gegen die Opposition und Zivilgesellschaft gewarnt. „Die Politisierung der Justiz ist inakzeptabel, und die Rechte von Herrn Nawalny müssen respektiert werden“, heißt es in dem am Montag veröffentlichten Text. Bei der Gestaltung ihrer Russland-Politik werde die EU diese Entwicklungen miteinbeziehen. Die Inhaftierung Nawalnys bestätige das negative Bild, dass in Russland der Raum für die Opposition, die Zivilgesellschaft und unabhängige Stimmen schrumpfe. Konkret warfen die EU-Staaten den russischen Behörden zudem vor, Journalisten und Unterstützer Nawalnys festgenommen zu haben. Auch diese müssten unverzüglich freigelassen werden, heißt es in der durch den EU-Außenbeauftragten Josep Borrell verbreiteten Erklärung.

Giftanschlag auf Nawalny soll aufgeklärt werden

Durch den Giftanschlag auf Nawalny sind die diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschland und Russland angespannt. Die Bundesregierung und andere westliche Staaten werfen der russischen Regierung vor, den Kreml-Kritiker absichtlich mit dem Nerven-Kampfstoff Nowitschok vergiftet zu haben. Maas sprach sich daher auch für eine umfassende Aufklärung dieses Mordversuchs aus. Die Regierung in Moskau weist jede Verwicklung in den Vorfall zurück.

#Nawalny ist Opfer eines schweren Giftanschlags auf russischem Boden geworden. Wir erwarten weiterhin, dass #Russland alles tut, um diesen Anschlag vollumfänglich aufzuklären und die Täter zur Rechenschaft zu ziehen. (3/3) Heiko Maas 🇪🇺, Twitter, 18.1.2021, 9:00 Uhr

Russlands Außenminister fordert von Deutschland Beweise für Nawalnys Vergiftung

Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat erneut Beweise von Deutschland für eine Vergiftung des Kreml-Kritikers gefordert. „Erfüllen Sie Ihre internationalen Verpflichtungen“, sagte Lawrow am Montag bei einer Online-Pressekonferenz. Russland habe bei Nawalny keine Vergiftung mit dem chemischen Kampfstoff Nowitschok nachweisen können. Daher werde es auch keine Ermittlungen geben. Lawrow schlug alternativ vor, dass russische Ärzte und ihre westlichen Kollegen gemeinsam die Proben untersuchen könnten – „damit Vertrauen entsteht“.