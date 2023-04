Die drei letzten Atomkraftwerke wurden abgeschaltet. Eines ist Neckarwestheim 2. Lest hier, was das bedeutet und warum nun gespart werden muss.

Am Samstag fiel endgültig der Hammer: Die drei letzten Atomkraftwerke (AKW) in Deutschland haben in der Nacht auf Sonntag ihren Betrieb eingestellt. Eigentlich sollte am 31. Dezember 2022 Schluss mit Atomstrom bei uns sein.

Neckarwestheim 2 nach Laufzeitverlängerung nun abgeschaltet

Unter anderem durch die hohen Energiepreise durch den Ukraine-Krieg bekamen drei Werke aber eine Laufzeitverlängerung. Diese Atomkraftwerke durften bis 15. April weiter Strom produzieren:

Isar 2 in Bayern,

Emsland in Niedersachsen

und Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg.

Ist Atomkraft die Lösung der Energiekrise?

Neckarwestheim muss nach Abschaltung des Atomkraftwerks sparen

Damit ist jetzt aber Schluss. Das Atomstrom-Aus hinterlässt in Neckarwestheim einen bitteren Beigeschmack. Denn immerhin hat der Betrieb des Werkes jedes Jahr bis zu acht Millionen Euro in die kommunalen Kassen gespült.

Dieses Geld fehlt in Zukunft: „ Bisher konnten wir immer aus dem Vollen schöpfen – jetzt kommen angespanntere Zeiten “, sagte Bürgermeister Jochen Winkler (parteilos) in SWR3. In den vergangenen Jahren sei die Zahl der Einwohner auf 4.200 gestiegen – und habe sich damit fast verdoppelt.

Jetzt dürfe die Gemeinde laut Winkler aber nicht mehr wachsen, weil das schlicht zu teuer werden würde. Man müsse nun mehr Prioritäten setzen. Das ganze Interview mit Bürgermeister Winkler – am vorletzten Tag des AKW-Betriebs – hört ihr hier:

Alles zum Atomausstieg - AKW Neckarwestheim vom Netz

Atomkraftwerke abschalten – wie funktioniert das?

Letztlich wie bei jeder Revision, also den regelmäßigen Kontrollen – nur dass das Atomkraftwerk danach nicht mehr hochgefahren wird.