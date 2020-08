Weil die Zahlen der Corona-Neuinfektionen wieder steigt, wird es erst einmal keine weiteren Lockerungen der Maßnahmen geben. Stattdessen haben sich Bund und Länder zum Beispiel auf ein Mindestbußgeld bei einem Verstoß gegen die Maskenpflicht geeinigt.

Fast sechs Stunden waren Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Länderchefs in einer Videokonferenz. Weil die Zahl der Corona-Infektionen in den vergangenen Tagen wieder deutlich angestiegen war, ging es in der Schalte um das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie.

Schon seit Tagen war im Gespräch, dass die Anzahl der Teilnehmer bei privaten Feiern begrenzt werden soll. In diesem Punkt gab es aber keine Einigung. Verstöße gegen die Maskenpflicht sollen ein Bußgeld von mindestens 50 Euro nach sich ziehen. Es gab aber noch viele andere Themengebiete in der Konferenz.

Pflichttests für Reise-Rückkehrer

Wer aus einem Risikogebiet zurückkommt, der muss sich weiterhin auf Corona testen lassen. Das gilt noch mindestens bis Oktober. Danach gibt es wahrscheinlich für alle, die aus einem Risikogebiet einreisen, eine zweiwöchige Pflichtquarantäne. Die kann nur aufgelöst werden, wenn man einen negativen Corona-Test vorlegt – und zwar frühestens fünf Tage nach Rückkehr.

Ein Test kurz vor oder direkt nach der Einreise sagt wegen der Inkubationszeit – also der Zeit zwischen der Infektion und dem Ausbruch der Krankheit – möglicherweise noch nicht viel über eine tatsächliche Infektion aus. Nach fünf Tagen in Quarantäne sollte ein Test ein zuverlässigeres Ergebnis liefern.

Die häusliche Quarantäne soll intensiv kontrolliert und bei Verstößen sollen empfindliche Bußgelder verhängt werden. Der Bund will auf die Pflicht zu der 14-tägigen Quarantäne stärker hinweisen – „an den Grenzen und in den Urlaubsgebieten“. Angestrebt wird, dass sich Rückkehrer künftig noch im Risikogebiet testen lassen müssen.

Wer aus einem Nicht-Risiko-Gebiet zurückkehrt, kann sich nur noch bis zum 15. September innerhalb von 72 Stunden nach der Einreise nach Deutschland kostenlos testen lassen. Ab 16. September müssen die Rückkehrer die Tests aus eigener Tasche bezahlen. Bayern bildet dabei eine Ausnahme: Hier sollen die kostenlosen Tests für Rückkehrer aus Nicht-Risikogebieten noch bis 1. Oktober angeboten werden.

Bund und Länder erhöhen auch den Druck auf Urlauber. Wo immer möglich solle von Reisen in Risikogebiete abgesehen werden, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nach Beratungen mit den Ministerpräsidenten der Länder. Für Reiserückkehrer aus Risikogebieten soll es künftig voraussichtlich keine Entschädigung für den Einkommensausfall durch Quarantäne mehr geben. Das soll laut Merkel im Infektionsschutzgesetz verankert werden.

Private Feiern

Was die Anzahl von Teilnehmern bei privaten Feiern angeht, konnten sich Bund und Länder nicht einigen. In jedem Bundesland gibt es unterschiedliche Regeln, wie viele Menschen dabei sein dürfen – und so bleibt es vorerst auch. In Rheinland-Pfalz zum Beispiel aktuell 75, in Berlin sogar bis zu 500.

Die Bundesregierung hatte vorgeschlagen: Privat daheim dürfen 25 Menschen feiern, bei Hochzeiten oder größeren Feierlichkeiten auswärts bis zu 50. Das lehnten die Länderchefs ab. Offiziell heißt es jetzt nur: Jeder soll selbst entscheiden, ob private Feiern stattfinden sollten und wenn ja, wie groß.

Großveranstaltungen

Große Events, bei denen einen Kontaktverfolgung und die Einhaltung von Hygieneregeln nicht möglich sind, bleiben bis Ende Dezember verboten.

Zum einheitlichen Umgang mit Zuschauern bei bundesweiten Sportveranstaltungen wird eine Arbeitsgruppe auf Ebene der Chefs der Staatskanzleien eingesetzt. Sie sollen bis Ende Oktober einen Vorschlag vorlegen.

Sicher ist: Der Auftakt der neuen Fußball-Bundesliga-Saison im September wird ohne Zuschauer stattfinden. Es sei „nicht sinnvoll, im September mit Zuschauern zu starten. Es wäre mit einer steigenden Infektionszahl ein falsches Signal“, sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach der Kanzler-Runde.

Maskenpflicht

Die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer (SPD), hat sie gefordert. Und auch die Städte und Gemeinden in Deutschland sind dafür: einheitliche Bußgelder für Masken-Verweigerer.

Die Kanzlerin und die Ministerpräsident*innen haben sich auf das vorgeschlagene Bußgeld geeinigt: 50 Euro mindestens. Nur Sachsen-Anhalt wolle das nicht mitmachen. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) habe das in einer Protokollnotiz festhalten lassen.

Ob bald an allen Schulen eine Maskenpflicht gilt, ist unklar – aber durchaus möglich. Der Bund bittet die Länder, da eine einheitliche Regelung zu finden.

Schulbetrieb

Bund und Länder haben sich darauf verständigt, dass in diesem Jahr gesetzlich Versicherten mit Anspruch auf Kinderkrankengeld fünf zusätzliche Tage zur Betreuung eines kranken Kindes gewährt werden. Alleinerziehende sollen zehn zusätzliche Tage dafür bekommen. Der Bund solle das entsprechend gesetzlich regeln.

Außerdem will der Bund noch einmal 500 Millionen Euro investieren, um den digitalen Ausbau der Schulen weiter voranzutreiben. Vor allem die digitale Infrastruktur soll verbessert werden. Es soll auch mehr digitale Endgeräte für Lehrer*innen und verlässliche Kommunikationslösungen geben. Außerdem sollen die digitalen Kompetenzen gestärkt werden.

Bund und Länder wollen auch weiter den Ausbau der Breitbandanbindung vorantreiben, um schnellstmöglich auch Lücken bei der Breitbandanbindung von Schulen zu schließen.