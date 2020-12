Die baden-württembergische Landesregierung will offenbar mit strengeren Maßnahmen auf die steigenden Corona-Infektionszahlen reagieren. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sind unter anderem Ausgangsbeschränkungen geplant.

In Baden-Württemberg sind die Corona-Fallzahlen in den vergangenen Tagen weiter gestiegen. Am Donnerstag wurden 4.208 neue Infektionen nachgewiesen. Landesweit liegt der Sieben-Tage-Wert der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner inzwischen bei 168,8, in 13 Landkreisen ist die 200er-Marke überschritten, in den Stadtkreisen Heilbronn und Pforzheim liegt der Wert sogar bei über 300.

Nun soll das öffentliche Leben in Baden-Württemberg weiter heruntergefahren werden, berichtet die Deutsche Presse-Agentur und bezieht sich auf ein Gespräch der Landesregierung mit kommunalen Spitzenverbänden.

Welche neuen Corona-Maßnahmen sind in Baden-Württemberg geplant?

Geplant seien ab Anfang kommender Woche nächtliche Ausgangssperren und tagsüber Ausgangsbeschränkungen. Zum Verlassen des eigenen Hauses brauche es dann einen triftigen Grund, wie beispielsweise der Weg zur Arbeit.

Auch das Einkaufen soll demnach als triftiger Grund gelten. Unklar sei jedoch, ob das auch für Einkäufe über den täglichen Bedarf hinaus gelten soll – also beispielsweise Weihnachtsgeschenke. Sollte das nicht so sein, würde das bedeuten, dass der Einzelhandel bis auf Lebensmittelgeschäfte praktisch schließen müsste.

Wie lang bleiben die Schulen in Baden-Württemberg geöffnet?

Hier gibt es offenbar noch keine Einigung. Ob die Schulen schon kommende Woche geschlossen werden oder auf Fernunterricht umgestellt wird, müsse noch geklärt werden, berichtet die Deutsche Presse-Agentur.

Bleiben die Lockerungen an Weihnachten bestehen?

Auch das steht wohl noch nicht fest. Bisher ist vorgesehen, dass sich vom 23. bis 27. Dezember zehn Personen aus beliebig vielen Haushalten treffen dürfen. Davor und danach sind Treffen nur von insgesamt fünf Personen aus maximal zwei Hausständen erlaubt. Kinder bis einschließlich 14 Jahre werden nicht mitgezählt.

Ab wann sollen die neuen Einschränkungen gelten?

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur war zuletzt der kommende Dienstag im Gespräch.

Wann gibt es genauere Informationen?

Die Landesregierung trifft sich am heutigen Freitag zu einer Sondersitzung. Dabei sollen die neuen Maßnahmen beschlossen werden. Am Mittag soll es dazu eine Pressekonferenz geben.