Die neuen Corona-Beschlüsse sollen mehr Planbarkeit bringen. Aber es sind noch viele Fragen offen. Einige haben wir für euch in der SWR3 Nachmittagsshow geklärt.

So richtig klar ist erstmal für viele nur: Der Lockdown geht bis zum 28. März weiter. Ok. Aber es gibt auch Lockerungen – wie werden die neuen Corona-Regeln in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz umgesetzt?

Unsere SWR3-Reporter aus der Landespolitik, Knut Bauer (Baden-Württemberg) und Matthias Zahn (Rheinland-Pfalz), haben eure Fragen beantwortet:

Baden-Württemberg: Da ist noch nicht der letzte Beschluss gefasst, das wird gerade noch diskutiert und in eine Verordnung umgesetzt. Aber die Vorgabe vom Bund ist ja, dass die Kontaktbeschränkungen gelockert werden sollen. Bisher galt ein Haushalt und maximal eine weitere Person. Künftig dann zwei Haushalte und maximal fünf Personen – Baden-Württemberg wird da ganz sicher mitgehen.



Rheinland-Pfalz: Auch hier gilt diese Vereinbarung von gestern: zwei Haushalte, fünf Personen.

Rheinland-Pfalz: Hierzu läuft unsere Anfrage an die Landesregierung noch. Aber ich gehe davon aus, dass dann eben gilt: fünf ist gleich fünf. Also dann dürfte sich ein solch großer Haushalt eben nur mit sich selbst treffen. Aber wie gesagt, da hab ich noch nicht die endgültige Rückmeldungen von der Staatskanzlei.

Welcher Inzidenzwert ist denn jetzt für mich entscheidend? Der in meinem Bundesland? Der in meinem Landkreis? Oder gilt der in der Gemeinde? Oder kann man sich den besten aussuchen? SWR3-Hörer Yves Scheffelmeier aus Gerabronn

Baden-Württemberg: Es ist ja in dem Beschluss von „regionalen Öffnungen“ die Rede und das ist genau so ein Begriff, der alles offen lässt. In Baden-Württemberg können das eigentlich nur die 44 Stadt- und Landkreise sein, in denen die Inzidenzwerte erhoben werden. Aber wie damit umgegangen wird, weiß man auch noch nicht. Ministerpräsident Kretschmann sagte uns vorhin, dass in der grün-schwarzen Landesregierung darüber noch gerungen wird. Ein konkretes Beispiel: Im Stadtkreis Heilbronn liegt die aktuelle Inzidenz bei 32, im Landkreis Heilbronn bei 52. Heißt also: Bei Inzidenzen unter 50 dürfte die Stadt die Läden aufmachen, der Landkreis aber nicht. Also fahren dann alle aus dem Kreis in die Stadt Heilbronn, um da einkaufen zu gehen. Das kann natürlich im Sinne des Infektionsschutzes auch nicht der Weisheit letzter Schluss sein.



Rheinland-Pfalz: Hier heißt es von der Landesregierung, es zählen die Landesinzidenzen und die Werte in den Kreisen und wenn das über 100 geht, dann sind absolut keine Lockerungen möglich und die Stadt oder der Kreis sind dann angehalten scharfe Maßnahmen zu beschließen – zum Beispiel nächtliche Ausgangssperren.

So hoch ist die Inzidenz in deinem Landkreis, deiner Stadt

Baden-Württemberg: Das kann man noch nicht genau sagen. Buchläden sind ja in dem neuen Beschluss ausdrücklich genannt. Die dürfen ab Montag wieder öffnen. Büchereien müssen jetzt auf Länderebene bestimmt werden. Da sagte uns ein Regierungssprecher, die Beschlüsse seien immer „als allgemeine Grundlage und Leitlinie zu verstehen“. Und das könnte zum Beispiel eine Ableitung sein, dass auch Büchereien unter bestimmten Hygieneauflagen wieder öffnen dürfen. Aber: Noch ist da nichts entschieden.

Baden-Württemberg: Tja, die Buchung ist das eine – ob das Hotel offen hat, ist das andere. Am 22. März treffen sich die Ministerpräsidenten ja wieder mit der Bundeskanzlerin. Möglich, dass dann auch über die Öffnung von Gaststätten und Hotels diskutiert wird. Sollten sie Anfang April noch zu sein, aber schon gebucht, dann muss man sehen, wie die Stornierungsbedingungen sind – welche Möglichkeiten man dann hat, ob es einen Gutschein gibt, ob man möglicherweise die Reservierung verschieben kann. Das muss im Einzelfall entschieden werden.

Ich betreibe ein kleines Wellness-Studio – ausschließlich nachmittags und mit immer nur einem Kunden am Tag. Die Kunden selbst haben keine Berührungspunkte und es wird desinfiziert. Darf ich am Montag wieder aufmachen? SWR3-Hörerin Anke Reuter aus Emmelshausen in Rheinland-Pfalz

Rheinland-Pfalz: Gute Nachrichten, sie darf ab Montag öffnen, denn sie gehört zu den körpernahen Dienstleistungen. Die gehen ab Montag auf. Es gibt eine Einschränkung bei den Anwendungen. Wenn man keine Maske tragen kann, zum Beispiel bei einer Gesichtsmassage, dann muss die Kundin oder der Kunde einen negativen Test mitbringen. Und sie darf auch übrigens mehr als einen Kunden am Tag bedienen.



Baden-Württemberg: Auch hier sind ab Montag körpernahe Dienstleistungen wieder möglich, allerdings – ähnlich wie in Rheinland-Pfalz – mit Maskenpflicht. Wenn die nicht immer getragen werden kann, zum Beispiel bei einer Gesichtsmassage, dann braucht man einen negativen Schnelltest. Und da wird sich übrigens auch was tun in Baden-Württemberg. Ministerpräsident Kretschmann sagte uns vorhin, dass jede Bürgerin und jeder Bürger in Baden-Württemberg ab Montag einen Schnelltest pro Woche machen lassen kann und zwar in den kommunalen Testzentren, beim Arzt oder in der Apotheke.

Baden-Württemberg: Da muss man mal sehen, wie sich das entwickelt. Am übernächsten Montag – am 15. März – soll in Baden-Württemberg erstmal der Präsenzunterricht für die Klassen fünf und sechs von weiterführenden Schulen beginnen – im Wechselbetrieb, wie Ministerpräsident Kretschmann sagte. Und dann wird man sehen, wie das Ganze weitergeht. Wie sich die Infektionszahlen insgesamt entwickeln, ob dann möglicherweise nach den Osterferien weitere Klassenstufen der weiterführenden Schulen dazukommen.

Gibt es keine Aussichten für Fitnessstudios? Wann dürfen die aufmachen? Ab einer Inzidenz von Null oder noch darunter? SWR3-Hörer Hans aus Stuttgart

Baden-Württemberg: Da ist schon sehr viel Galgenhumor dabei, was aber durchaus verständlich ist. Denn Fitnessstudios sind im neuen Beschluss nicht drin und ich fürchte, da wird sich bis zur nächsten Sitzung von Bund und Ländern am 22. März auch nichts tun. Ich habe jedenfalls aus der baden-württembergischen Landesregierung keine Signale gehört, dass man in der Richtung auf baden-württembergischer Ebene etwas in der Verordnung für Fitnessstudios machen will.

Rheinland-Pfalz: Es sieht hier ähnlich aus. Frühestens ab dem 22. März gibt es möglicherweise eine Öffnungsperspektive, dann könnte der Sport ohne Kontakt, also der Einzelsport innen wieder zugelassen werden. Allerdings müsste dann jeweils ein tagesaktueller negativer Corona-Test vorgelegt werden.

Der südbadische Fußballverband hat ja den 09. Mai als letztmöglichen Neustart der aktuellen Saison genannt – plus circa vier Wochen für die Vorbereitung. Das müsste dann der 12. April sein, um noch ordentlich trainieren zu können. Wird das möglich sein? SWR3-Hörer Robin Steinle aus Südbaden

Baden-Württemberg: Normaler Amateursport ist wohl erstmal nicht drin, also mit richtigen Ligaspielen und Wettbewerb auf dem Platz. Es gibt ja insgesamt fünf Öffnungsschritte, die dieser Bund-Länder-Beschluss vorsieht und Schritt vier tritt ein, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz mindestens 14 Tage lang unter 50 liegt. Dann wäre auch Kontaktsport im Außenbereich möglich – also auch Fußball, zumindest das Training. Aber um die Verwirrung komplett zu machen: Eben nur, wenn der vierte dieser fünf Öffnungsschritte erreicht ist. Also da sieht es im Moment nicht so gut aus für die Amateurkicker.



Rheinland-Pfalz: Hier ist im Moment von der Landesregierung nur generell davon die Rede, dass der Kontaktsport draußen wieder möglich sein soll – ab dem 22. März – wenn die Inzidenzen Stimmen. Also da muss man die Entwicklung noch abwarten. Schon geplant ist, jetzt ab Montag für maximal zehn Kinder auch je nach Inzidenz Sport im Freien zu erlauben.

Ich würde gerne wissen, ob in den neuen Beschlüssen auch Musikvereine und Chöre irgendwo erwähnt werden, wann die mal wieder proben dürfen. SWR3-Hörer Philipp aus Kornwestheim

Baden-Württemberg: Das ist völlig offen, das ist bisher im Beschluss nicht drin. Von daher gibt es für Musikvereine und Chöre noch keine Perspektive. Man muss ja auch sehen: Gottesdienste sind in Baden-Württemberg zwar erlaubt, aber nur ohne Gesang, wegen der Aerosole. Da heißt es weiter abwarten.



Rheinland-Pfalz: Auch hier sind die Musikvereine im ersten Öffnungsschritt nicht erwähnt. Die Landesregierung verweist darauf, dass am 22. März die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin ja erneut beraten und dann soll es auch darum gehen, wie es mit der Kultur, wie es mit Veranstaltungen weitergehen könnte – also möglicherweise wird man da klarer sehen. Allerdings, wie eben ja aus Baden-Württemberg gehört – Aerosole sind das Problem, gerade bei den Chören.

Ich habe eine Frage zu den Ausgangsbeschränkungen in Baden-Württemberg. Ergeben sich da jetzt Lockerungen? Oder bleibt es tatsächlich bei der Hotspot-Regelung, also ab 21 Uhr Ausgangssperre in Gebieten mit Inzidenz über 50? SWR3-Hörerin Sarah aus Karlsruhe

Baden-Württemberg: Diese Ausgangssperre gilt nach wie vor. Sie ist ja eine baden-württembergische Besonderheit gewesen, die dann auch vom Verwaltungsgerichtshof gekippt wurde als flächendeckende Maßnahme. Deswegen diese gerade angesprochene Hotspot-Regelung bei Inzidenzen über 50. Und das wird nach wie vor auch von einzelnen Stadt- und Landkreisen umgesetzt in Baden-Württemberg ab 21 Uhr. Aktuell gilt das nach unseren Informationen in zehn von 44 Kreisen in Baden-Württemberg (Stand 4. März).

Rheinland-Pfalz: Das entscheiden die Kreise. Die stimmen sich da mit dem rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums ab. Ab einer 100er-Inzidenz soll künftig eben vor Ort verstärkt gehandelt werden. Dann kommt es dazu, dass man prüft, ob eine nächtliche Ausgangssperre sinnvoll wäre. Wir haben diese 100er-Inzidenz im Moment zum Glück nur bei zwei Kreisen – dem Kreis Altenkirchen und dem Kreis Germersheim. Die landesweite Inzidenz in Rheinland-Pfalz liegt bei 47,4 – also unter 50 (Stand 4. März).