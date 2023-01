Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius soll neuer Bundesverteidigungsminister werden. Wer ist der Mann? Wir beantworten euch die wichtigsten Fragen.

Wer ist Boris Pistorius?

Momentan ist Boris Pistorius Innenminister in Niedersachsen – und zwar schon seit rund 10 Jahren. Er wollte unter anderem auch SPD-Chef werden und strebt seit längerem nach einem Amt in der Bundespolitik.

Wo sind die Stärken von Boris Pistorius?

Als Innenminister von Niedersachsen gilt er als sehr durchsetzungsstark und als einer, der schnell reagieren kann. Außerdem packt er auch unangenehme Dinge an und scheut keinen Streit. Also das, was gerade jetzt als Verteidigungsminister auch gefragt ist. Was man auch nicht vergessen darf: Er kennt sich logischerweise in Niedersachsen aus. Und das ist nicht so schlecht, weil es in Niedersachsen viele Bundeswehr-Standorte gibt.

Ist Boris Pistorius als Verteidigungsminister geeignet?

Boris Pistorius war immerhin auch mal beim Bund. Das ist bei Verteidigungsministern und besonders Verteidigungsministerinnen ja nicht selbstverständlich. Aber das wird in der Bundeswehr gerne gesehen. Und gerade in einer Zeit wie jetzt ist das Standing ja auch wichtig.

Es gibt aber schon – kurz nachdem der Name Pistorius bekannt wurde – Politiker, die sagen: Da soll der Kanzler jetzt mal erklären, was Boris Pistorius mit Verteidigung am Hut hat. Das wird er sicherlich heute noch tun.

Nachfolger von Christine Lambrecht

Nach wochenlangen Querelen hat Christine Lambrecht (SPD) einen Schlussstrich gezogen. Am Montag hatte sie bei Bundeskanzler Olaf Scholz ihren Rücktritt eingereicht.

Das waren die Bundesverteidigungsminister seit 2009