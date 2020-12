auf Facebook teilen

In Bristol kann man seit Donnerstag ein neues Banksy-Kunstwerk bewundern. In der Vale Street, der steilsten Straße in ganz England, malte Banksy eine niesende Frau an eine Hauswand. Auf einem geposteten Bild nutzt der Künstler die Steigung für einen witzigen Effekt.