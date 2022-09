Der Großeinsatz der Polizei im Kreis Neuwied ist beendet. Die Beamten hatten große Teile des Ortes abgeriegelt.

Die Einsatzkräfte melden, gegen 14 Uhr seien Schüsse im Bereich Breitscheid gefallen. Zwei Personen wurden demnach mit Schussverletzungen aufgefunden. Es lief ein Großeinsatz mit Polizei-Hubschrauber, der aber mittlerweile abgeschlossen sei. Die Polizei habe die Grube Ferdinand überprüft, für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr. Die Hintergründe seien derzeit noch nicht klar.

Polizeieinsatz mit dem Hubschrauber (Symbolbild) dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Markus Klümper

Neuwied: Zusammenhang mit Schüssen in NRW?

Jetzt ermittelt die Kriminaldirektion Koblenz und prüft einen Zusammenhang mit tödlichen Schüssen im rund 90 Kilometer entfernten nordrhein-westfälischen Dormagen. Die Polizei Düsseldorf berichtet, dass dort am Freitag ein 36-jähriger Mann in einem Kiosk erschossen wurde. Ein 55-Jähriger wurde verdächtigt – und einige Stunden später in der Nähe mit einer tödlichen Schusswunde im Kopf entdeckt. Beide Männer seien der Polizei bekannt gewesen.