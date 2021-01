In New York ist ein spektakulärer Unfall mit einem Gelenkbus passiert: Das Fahrzeug durchbrach die Brüstung einer Überführung und stürzte zur Hälfte senkrecht ab. Der Fahrer und mehrere Fahrgäste wurden verletzt.

Die Bilder sind unglaublich: Der vordere Teil eines Busses hat das Geländer einer Straßen-Überführung durchbrochen und hängt in die Tiefe, während der hintere Teil des Busses noch oben auf der Straße steht. Der Unfall ereignete sich laut Polizei am Donnerstag gegen 23:00 Uhr Ortszeit im New Yorker Stadtteil Bronx, nachdem der Fahrer des Busses von der Straße abgekommen war.

Wie die Feuerwehr berichtet, hat der Fahrer schwere Verletzungen erlitten. Acht Fahrgäste wurden bei dem Unfall leicht verletzt — sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Nach Angaben der Polizei passierte der Unfall an einer Kreuzung der Schnellstraßen Cross Bronx und Deegan.

Erinnerung an U-Bahn-Unfall in den Niederlanden

Der Bilder erinnern in an den Unfall einer U-Bahn in der Nähe der niederländischen Stadt Rotterdam im vergangenen November. Dort hatte ein Metrofahrer die Bahn auf ein Abstellgleis gefahren. Doch die Bahn stoppte nicht, durchbrach die Halte-Blöcke und kam erst auf einem unmittelbar dahinter liegenden Kunstwerk zum Stehen.