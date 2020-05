Der ehemalige Arbeitsminister Norbert Blüm ist gestorben. Er starb im Alter von 84 Jahren. In Erinnerung geblieben ist sein Versprechen der „sicheren Rente“.

Ein Mann, ein Satz: „Zum Mitschreiben: Die Rente ist sicher.“ Das hat Norbert Blüm zum ersten Mal in den Achtzigerjahren gesagt. Man hat ihn belächelt, man hat ihn als Lügner bezeichnet. Er ließ sich nicht beirren: „Weil es kein sicheres Rentensystem gibt als unser Umlagesystem. Allerdings für die Politik der letzten Jahre können Sie mich ja schlecht verantwortlich machen.“

Mit seinem Ausspruch, dass die Rente sicher sei, ist Norbert Blüm in Erinnerung geblieben.

„Wachhund der Rentenversicherung“

Wobei gerade die letzten Jahre ihm dann doch wieder recht gegeben haben. In Zeiten niedrigster Zinsen ist die klassische Rente tatsächlich eine verlässliche Einkommensquelle. Sozialpolitik war sein Lebensthema: „Ich bin der Wachhund der Rentenversicherung“, sagte er über sich selbst. Bissig und angriffslustig war er. Aber nicht nur, wie Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ihm zu seinem 75. Geburtstag bescheinigte: „Wenn man sich jemand vorstellt, den man assoziiert mit einer vielseitigen Persönlichkeit, dann sind Sie das.“

Arbeiterkind und Messdiener, das waren die jungen Jahre. 1935 in Rüsselsheim geboren, lernte er bei Opel zunächst Werkzeugmacher. Mit 15 schon trat er in die CDU ein. Er holte das Abitur nach und ging nach Bonn zum Studieren, unter anderem Theologie. Das zweite große Thema, das ihn neben der Arbeitswelt bewegte. In der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft, dem Arbeitnehmerflügel der CDU, fand er so seine Heimat. 1972 schickte die CDU ihn in den Bundestag.

Keiner war länger Arbeitsminister

Zehn Jahre später machte Kanzler Helmut Kohl (CDU) ihn zu seinem Arbeits- und Sozialminister. 16 Jahre lang, die gesamte Dauer der christlich-liberalen Regierungszeit, war er im Amt. 16 Jahre, in denen Blüm nicht nur die Rente, sondern auch die Pflege sicherte. 1995 eingeführt und inzwischen reformiert, werden von Blüms Pflegeversicherung heute mehr als 3,5 Millionen Menschen versorgt. Tendenz steigend. Als Kohl abgewählt wurde, blieb Blüm noch vier Jahre im Bundestag. Im Jahr 2002 war dann auch Blüms politische Karriere im Alter von 67 Jahren zu Ende: „Meine Zeit ist noch lange nicht abgelaufen, sogar wenn ich hier aufhöre zu reden ist sie noch nicht abgelaufen“, donnerte Blüm.

Und tatsächlich gab es von ihm noch viel zu hören. Er pflegte seine kabarettistische Ader und engagierte sich für die kleinen Leute – Kinder und Erwachsene in aller Welt. Er setzte sich unter anderem für die Palästinenser im Nahostkonflikt ein und schon jenseits der 80 reiste er noch ins griechische Flüchtlingslager von Idomeni. Die dortigen Umstände prangerte er als Anschlag auf die Menschlichkeit an:

Ich würde all denen, die große Töne spucken, mal empfehlen drei Tage hier zu sein. Das ist eine Schande für Europa. Norbert Blüm über seinen Besuch im Flüchtlingslager

Er ließ sich im Zelt nassregnen und regte sich auf, zornig bis zum Schluss. Über das Europa, das ihm so am Herzen lag.

2016 hat Norbert Blüm das Flüchtlingslager in Idomeni besucht – und auch eine Nacht dort im Zelt verbracht.

Gelähmt an Armen und Beinen

Zuletzt war Blüm gesundheitlich schwer angeschlagen. Nach einer Blutvergiftung im vergangenen Jahr war er an Armen und Beinen gelähmt, wie er erst kürzlich in einem Beitrag für die Zeit bekannt gemacht hatte. „Wie ein Dieb in der Nacht brach das Unheil in Gestalt einer heimtückischen Blutvergiftung in mein Leben ein“, berichtete Blüm darin. Seine Lage verglich er mit einer Marionette, der die Fäden gezogen wurden, so dass ihre Teile zusammenhanglos in der Luft baumeln. Den Text hatte Blüm seiner Frau diktiert.