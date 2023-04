Notaufnahmen in Not

Wer ohne Not in die Not-Aufnahme geht, soll dafür eine Gebühr bezahlen. Mit diesem Vorschlag hat Kassen-Ärzte Chef Andreas Gassen heute für Diskussionen gesorgt. Der Hintergrund ist ein lange bekanntes Problem: Die Notaufnahmen sind überlastet, eine Reform der Notfallversorgung ist überfällig. Die Bundesregierung will sich darum kümmern. Notaufnahmen in Not, das SWR3 Topthema mit Viola Kockler: