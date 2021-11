Das sind die wichtigsten Änderungen im November: Für Raser und Ungeimpfte wird's teurer und die Weihnachtsmärkte starten.

Höhere Strafen für Autofahrer

Jetzt sind höhere Bußgelder für Raser und Falschparker fällig: Sie müssen vom 9. November an tiefer in die Tasche greifen. Der erneuerte Bußgeldkatalog sieht härtere Strafen bei Regelverstößen im Straßenverkehr vor.

Wer beispielsweise künftig innerorts 16 bis 20 Kilometer pro Stunde (km/h) zu schnell fährt und geblitzt wird, der zahlt statt 35 bald 70 Euro.

Höhere Geldstrafen gibt es künftig auch für jene, die verbotswidrig auf Geh- und Radwegen parken, unerlaubt auf Schutzstreifen halten oder in zweiter Reihe parken und halten. Wer in zweiter Reihe parkt, zahlt künftig 55 statt 20 Euro. Noch teurer wird es, wenn andere Verkehrsteilnehmer behindert oder gefährdet werden.

Neu ist außerdem eine Geldbuße von 55 Euro für unberechtigtes Parken auf einem Parkplatz für elektrisch betriebene Fahrzeuge und Carsharing-Fahrzeuge.

Kein Ausfallgehalt für Ungeimpfte

Auch für Ungeimpfte wird es ab November teurer. Sollten sie in eine von den Behörden beschlossene Quarantäne müssen – ohne selbst Corona zu haben – in der Ausfallzeit gibt vom Staat kein Gehalt mehr. Ist man dagegen ungeimpft und steckt sich mit dem Coronavirus an, gilt wie gehabt der Krankheitsfall. Diese Regelung gilt bereits in einigen Bundesländern, ab Anfang November soll dies in ganz Deutschland gelten.

In welchen Fällen kann eine Quarantäne für Ungeimpfte angeordnet werden?

Im Detail steht das auf der Seite der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Diese Regeln gelten zum Beispiel:

Quarantäne für Ungeimpfte kann angeordnet werden, wenn eine Person aus dem gleichen Haushalt positiv auf das Coronavirus getestet wird, oder man mindesten zehn Minuten lang engen Kontakt mit einer infizierten Person ohne Schutz durch eine Corona-Maske hatte. Bei mehr als zehn Minuten Aufenthalt mit einer erkrankten Person im selben Raum ist die Quarantäne unabhängig von Abstand und Maske, dann wird sie verordnet. Außerdem gilt Quarantänepflicht, wenn bei einer mindestens fünfstündigen Flugreise ein Infizierter in derselben Reihe oder in den zwei Reihen davor und dahinter saß. Ebenso muss man zuhause bleiben, wenn man aus einem Hochrisiko- oder Virusvariantengebiet zurückkehrt.

Ende der Corona-Notlage

Trotz steigender Inzidenzen soll es die Corona-Notlage nach dem 25. November nicht mehr wie gehabt geben. SPD, Grüne und FDP wollen die „epidemische Lage von nationaler Tragweite“ Ende November auslaufen lassen. Bis zum 20. März werden die Länder in einer Art Übergangsphase selbstständig Regeln erlassen und anwenden. So werden dann zum Beispiel die Maskenpflicht, die Zugangsregeln 2G oder 3G, Hygienekonzepte, Kontaktdaten-Erfassung oder auch der Zugang zu Weihnachtsmärkten oder großen Veranstaltungen geregelt.

Früher Start der Weihnachtsmärkte

Die Weihnachtsmarktsaison beginnt in diesem Jahr so früh wie noch nie: Nachdem die Märkte 2020 pandemiebedingt weitgehend ausfallen mussten, öffnen manche Weihnachtsmärkte nun schon Mitte November. Der Advent beginnt in diesem Jahr am 28. November.

RLP und BW: Die Rückkehr der Weihnachtsmärkte

Karneval, Fassenacht, Fasching