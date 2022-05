Kanzler Scholz (SPD) und CDU-Chef Merz haben im NRW-Wahlkampf mitgeholfen. Denn wenn Parteien dort am Sonntag schlecht abschneiden, droht eine bundesweite Blamage.

Wenn an diesem Sonntag in Nordrhein-Westfalen gewählt wird, lässt das auch Politiker in anderen Bundesländern nicht kalt.

NRW-Wahl gilt als Stimmungstest für ganz Deutschland

In keinem anderen Bundesland leben so viele Menschen wie in NRW. Deshalb schauen Beobachter sehr gespannt dorthin und wollen wissen, wie die Parteien dort abschneiden: Wer gewinnt, wer verliert? Das interpretieren sie dann als Zeichen dafür, wie die Menschen in Deutschland wohl insgesamt gerade über die Parteien auf Bundesebene denken.

Deshalb gilt die NRW-Wahl bei vielen als „kleine Bundestagswahl“ und Stimmungstest. Zur Zeit wird das Land von einem Bündnis zwischen der CDU und der FDP regiert, also einer schwarz-gelben Landesregierung. Das will die SPD natürlich ändern.

In letzter Zeit ist wegen des Wahlkampfs der Ton zwischen den politischen Konkurrenten rauer geworden.

Scholz und Merz wollten ihren NRW-Kollegen helfen

Damit ihre Parteien bei der Wahl möglichst viele Stimmen bekommen, sind in letzter Zeit einige Berliner Bundespolitiker nach NRW gekommen. So waren beispielsweise Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und CDU-Chef Friedrich Merz da. Sie hofften, dass ihre Beliebtheit auf die Kandidatinnen und Kandidaten bei gemeinsamen Terminen mit Wählern abfärbt und das für Pluspunkte sorgt.

Beobachter: Das wird kein haushoher Sieg

Merz wollte mit seinem Besuch Hendrik Wüst den Rücken stärken, dem CDU-Ministerpräsidenten und Landes-Chef seiner Partei in NRW. Scholz dagegen wollte durch seinen Besuch Thomas Kutschaty (SPD) helfen, der Wüsts Amt als Ministerpräsident übernehmen will. Genau wie sein Konkurrent ist auch er Chef seiner Partei in NRW. Beobachter vermuten, dass das Rennen zwischen beiden knapp werden könnte.

Tischnachbarn und Konkurrenten: Hendrik Wüst (li.), CDU-Spitzenkandidat und Thomas Kutschaty (re.), Spitzenkandidat der SPD, bei der Kundgebung des DGB am 1. Mai in Dortmund dpa

Auch Grüne, Linke und AfD wollen Wähler von sich überzeugen

Natürlich hoffen nicht nur die CDU und die SPD darauf, möglichst viele Stimmen zu bekommen. Die FDP ist im Landtag aktuell Partner der CDU und stellt einen Teil der Ministerinnen und Minister der Landesregierung. Die Grünen waren in NRW schon mehrmals zusammen mit der SPD an der Macht.

Seit mehr als 25 Jahren Rot-Grün oder Schwarz-Gelb

Ab 1995 basierten die Landesregierungen entweder auf einem Bündnis von SPD und Grünen oder von CDU und FDP. Seit 2017 sitzt auch die AfD im Düsseldorfer Landtag, damals bekam sie 7,4 Prozent der Stimmen. Die Linke verpasste damals hingegen den Einzug. Mit 4,9 Prozent schrammte sie knapp an der 5-Prozent-Hürde vorbei.

Wahl-O-Mat NRW 2022

Der Wahl-O-Mat hilft dir bei der Entscheidungsfindung, wenn du nicht weißt, wen du wählen sollst. 28 von 29 Parteien, die zur Wahl antreten, haben die Wahl-O-Mat-Thesen beantwortet. Mit unterschiedlichen Thesen kannst du überprüfen, bei welcher Partei du am meisten Übereinkünfte findest.