Ersthelfer bei Verkehrsunfall: Hilfe, ich muss helfen!

Oh nein, warum bin ausgerechnet ich jetzt hier? Das ist im ersten Schreck oft ein Gedanke als Ersthelfer. Der Erste Hilfe Kurs ist ewig her, ihr habt einen wichtigen Termin oder müsst einen Flug erwischen und habt überhaupt keine Zeit? Das ist egal, denn:

Helfen ist Pflicht!

Ihr müsst in Notlagen helfen, das steht im Gesetz zur Hilfeleistung. Ihr seid verpflichtet in Notfällen und Unglücksfällen zu helfen. Wer nicht hilft, macht sich wegen unterlassener Hilfeleistung strafbar. Neben hohen Geldbußen kann das auch ein Jahr Gefängnis einbringen. Aber viel wichtiger ist: Ihr wärt doch auch über jede Hilfe dankbar, wenn ihr selbst in einer Notlage wärt.

Was muss ich machen – wo sind die Grenzen?

Auch wenn helfen Pflicht ist, müsst ihr euch nicht bedingungslos in eine gefährliche Situation stürzen. Sobald eure eigene Sicherheit oder die Sicherheit anderer gefährdet ist, hört die Pflicht auf. Wenn ihr zum Beispiel die Aufsicht für kleine Kinder im Auto habt, die ihr nicht einfach im Auto oder am Fahrbahnrand zurücklassen könnt, geht hier der Schutz der Kinder vor. Was aber auf jeden Fall immer gehen muss, ist einen Notruf abzusetzen und meist kann auch die Unfallstelle abgesichert werden.

Was ist, wenn ich was falsch mache?

Viele Ersthelfer haben Angst bei Verletzten etwas falsch zu machen. Diese Sorgen könnt ihr ignorieren. In den meisten Fällen bringt die erste Hilfe mehr, als sie Schaden anrichten kann. Ihr seid kein medizinisches Fachpersonal, niemand erwartet von euch eine korrekte Diagnose oder die perfekte Behandlung.

In sehr vielen Fällen ist es für die Opfer einfach wichtig, das jemand da ist, der sie beruhigt und mit ihnen auf die Rettungskräfte wartet. Wird das Unfallopfer bewusstlos, solltet ihr es in die Seitenlage bringen und auf die Atmung achten. Auch wenn ihr in extremen Situationen etwas falsch macht, haftet ihr nicht für eure Fehler, so lange es nicht grobe Fahrlässigkeit ist.

Extra Schutz für Ersthelfer

Als Ersthelfer seid ihr bei eurem Einsatz rechtlich besonders geschützt. Zum einen gibt es den §34 StGB Rechtfertigender Notstand. Der schützt euch vor Strafermittlungen unter anderem bei Sachschäden – zum Beispiel, wenn ihr eine Scheibe einschlagt um an das Unfallopfer zu kommen. Solltet ihr euch bei der Hilfe verletzen oder euch ein Schaden entstehen, seid ihr auch geschützt.

Bei Verletzungen hilft euch die gesetzliche Unfallversicherung des Landes weiter, ihr bekommt eine kostenlose Behandlung, Verletztengeld oder bei ganz schlimmen Folgen sogar Verletztenrente. Für Sachschäden zum Beispiel an eurem Auto oder an eurer Kleidung kommen das Unfallopfer oder der Verursacher bzw. dessen Versicherung auf.

Hilfe für Ersthelfer!

Besonders schwere Unfälle können Ersthelfer noch lange beschäftigen oder sogar ein Trauma verursachen. In vielen Fällen beschäftigt die Helfer, dass sie sich relativ hilflos in der Situation gefühlt haben, oder sie glauben im Nachhinein, dass sie etwas hätten besser machen können. Oft treten erst Wochen später Schlafstörungen auf oder sie erleben Flashbacks. Weil diese Probleme meist erst später auftreten, geben die Rettungskräfte oft extra Flyer mit Ansprechpartnern mit, an die ihr euch in solchen Fällen wenden könnt.

Fragt am besten aktiv nach so einem Infozettel, denn leider ist die Kostenübernahme nicht bundesweit einheitlich geregelt und es wäre schlimm, wenn neben der Belastung durch das Trauma auch noch geschaut werden müsste, wer die Kosten für die Behandlung übernimmt. Das alles ist in den meisten Situationen überhaupt nicht nötig, aber es ist gut zu wissen, dass ihr als Helfer komplett abgesichert seid.



Richtig handeln bei einem Unfall – hier nochmal das Wichtigste in Kürze: