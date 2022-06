Bei einem Unfall in Oberhausen kollidierte ein Bus mit einer Straßenbahn. Es gab mehrere Verletzte. Unter den Unfallopfern sind der Polizei zufolge viele Jugendliche.

In Oberhausen (NRW) ist ein Mensch schwer verletzt worden, als eine Straßenbahn mit einem Bus zusammengestoßen ist. Lokale Medien berichten, ein Rettungshubschrauber habe ihn in ein Krankenhaus gebracht. 12 Menschen kamen verletzt in Krankenhäuser. Weitere 17 Personen wurden leicht verletzt.

dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Markus Gayk

Der WDR berichtete, unter den Unfallopfern seien viele Jugendliche und berief sich dabei auf die Polizei. 33 Betroffene wurden nach Angaben der Einsatzkräfte an der Unfallstelle zudem von Notfall-Seelsorgern betreut.

Unfall beim Olga Park in Oberhausen

Wie es zu dem Unfall gekommen ist, untersuchen Experten. Der Unfall ereignete sich auf einer Hochtrasse für Busse und Straßenbahnen. Sie liegt am Unfallort geschätzt etwa zehn Meter über der Fahrbahn für den übrigen Verkehr. Lokalen Medien zufolge ereignete sich der Unfall in der Nähe des Oberhausener Olga Parks, wo sich die gleichnamige Haltestelle befindet.

Oberhausen: Rettungskräfte helfen Verletzten

Für den Einsatz wurden viele Rettungskräfte aus den umliegenden Ruhrgebiets-Städten gerufen. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls im Einsatz. Die Polizei hatte die betroffene Werthfeldstraße weiträumig abgesperrt, also zwischen Fahnhorststraße und Sterkrader Straße. Sie liegt im Oberhausener Stadtteil Osterfeld.

Busverkehr durch Unfall in Oberhausen derzeit eingeschränkt

Der Unfall hatte große Auswirkungen auf den Nahverkehr in der Stadt.

Viele Fahrgäste warteten am Oberhausener Hauptbahnhof auf ihren Bus. Das zuständige Verkehrsunternehmen informierte Reisende über die Anzeigetafeln an den Haltestellen. Außerdem war Servicepersonal unterwegs und half Fahrgästen, die passende Reisestrecke herauszufinden.