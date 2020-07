In Obermarchtal ist ein 30-Jähriger in der Donau ertrunken. Der Mann war auf einer Bootstour mit Freunden unterwegs, um einen Junggesellenabschied zu feiern.

Zehn Männer und Frauen haben sich am Samstag in Obermachtal (Alb-Donau-Kreis) getroffen, um zusammen einen Junggesellenabschied zu feiern. Doch die Party hatte ein tragisches Ende: Einer der Gäste ist in der Donau ertrunken, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Am Samstagvormittag hatten sich die Freunde zu einer Tour mit Booten aufgemacht. Die Gruppe machte an verschiedenen Stationen Zwischenstopps und trank laut Polizei „nicht unerhebliche Mengen Alkohol“.

30-Jähriger suchte in Donau nach Sonnenbrille

Ersten Ermittlungen zufolge suchte der 30-Jährige am späten Nachmittag seine Sonnenbrille im Wasser, die er zum wiederholten Mal verloren haben soll.

Ohne Schwimmweste stand er laut Polizei zunächst im niedrigen Wasser und war dann plötzlich weg. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei suchten zunächst vergeblich nach ihm.

Obermarchtal: Über 100 Rettungskräfte

Insgesamt waren laut Polizei über 100 Rettungskräfte im Einsatz. Die Suche mit Boot, Hubschrauber und Drohne blieb jedoch erfolglos. Taucher fanden den Mann schließlich tot im Wasser.