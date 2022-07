Viele Monate lang hatte die Ärztin Drohschreiben von Impfgegnern erhalten. Jetzt wurde sie tot aufgefunden. Die Polizei schließt ein Fremdverschulden aus.

Das waren in etwa die täglichen Nachrichten, die die oberösterreichische Ärztin Lisa-Maria Kellermayr über sich ergehen lassen musste:

100.000 Euro aus dem eigenen Geldbeutel für Personenschutz

Am Ende gab sie auf und schloss ihre Praxis. Da hatte sie nach eigenen Angaben bereits 100.000 Euro in ihre Sicherheit und die ihrer Mitarbeiter investiert. Der Praxisbetrieb lasse sich so finanziell nicht mehr weiterbetreiben, schrieb sie. Das war vor vier Wochen.

Am Freitag wurde Kellermayr tot in ihrer Praxis im Bezirk Vöcklabruck aufgefunden, erklärte die Staatsanwaltschaft Wels und bestätigte laut der Nachrichtenagentur APA einen Suizid.

Opfer Kellermayr: Arbeitsbedingungen, die niemandem mehr zuzumuten sind

Kellermayr hatte von monatelangen Einschüchterungen bis hin zu Morddrohungen „aus der Covid-Maßnahmengegner- und Impfgegner-Szene“ berichtet. Hier ihre erschütternde Begründung, als sie ihre Praxis dicht machte:

ORDINATION BIS AUF WEITERES GESCHLOSSEN Liebe Patientinnen und Patienten, Seit mehr als 7 Monaten bekommen wir in unregelmässigen Abständen Morddrohungen aus der Covid-Maßnahmengegner- und Impfgegner-Szene. Unter diesen widrigsten Bedingungen habe ich alles getan um eine

Arbeitsbedingungen, „wie wir sie die letzten Monate erlebt haben“ , seien niemandem zuzumuten, schrieb Kellermayr. Dabei ist natürlich nicht sicher, warum genau sich die Ärztin das Leben genommen hat – es liegt einfach nur nahe.

Von der Staatsanwaltschaft hieß es am Freitag, es seien Abschiedsbriefe gefunden worden, eine Obduktion sei nicht angeordnet worden.

Polizeischutz reichte nicht gegen den Hass der Impfgegner – die feiern jetzt den Tod der Ärztin

Die Medizinerin hatte laut APA über längere Zeit Polizeischutz erhalten, nach eigenen Angaben dann aber auch selbst rund 100.000 Euro für Schutzmaßnahmen ausgeben müssen. Die Polizei hatte die Drohungen gegen die Ärztin bestätigt und Ermittlungen gegen unbekannte Täter eingeleitet.

Impfgegner, so heißt es, feierten jetzt ihren Tod auf ihren Telegram-Kanälen. Kritiker sagen, die Ärztin sei von den Behörden im Stich gelassen worden:

Dem Tod von Lisa-Maria Kellermayr ging ein unglaubliches Versagen der Polizei voraus. Mehr noch: die Polizei versuchte sie als mediengeil zu framen. Normal müsste das Vorgehen der Polizei von einer unabhängigen Stelle untersucht werden. So ein Verhalten darf nicht normal sein.

Hier das Statement des Autors Hasnain Kazim. Kellermayr habe in Angst gelebt und sei finanziell ruiniert gewesen, hat er zuvor getwittert:

...wurde sie tot aufgefunden. Die Staatsanwaltschaft schließt ein "Fremdverschulden" aus. Ich sehe da ganz deutlich ein Fremdverschulden. Ich bin entsetzt und trauere. Ich hoffe, das wird Konsequenzen für die Verantwortlichen haben.

Die Staatsanwaltschaft Wels stellte dem Bericht zufolge im Juni ein Ermittlungsverfahren gegen einen deutschen Verdächtigen ein – mit der Begründung, sie sei nicht zuständig, sondern die deutschen Behörden. Eine Hacker-Aktivistin machte laut APA zwei Deutsche ausfindig, die E-Mails mit Drohungen verfasst haben sollen.

Gesundheitsminister: Morddrohungen von Impfgegnern sind brutale Realität

Der Präsident der österreichischen Ärztekammer, Johannes Steinhart, äußerte sich „zutiefst schockiert“ von Kellermayrs Suizid. Der österreichische Gesundheitsminister Johannes Rauch, dessen Rücktritt die Ärztin vor zwei Tagen gefordert hatte, reagierte bestürzt auf die Nachricht. Die Morddrohungen gegen Kellermayr seien „brutale Realität“ gewesen. Hass gegen Menschen sei „unentschuldbar“ und müsse „endlich aufhören“ , schrieb er auf Twitter.

Am Freitagnachmittag versammelten sich Trauernde vor dem Gesundheitsministerium in Wien, um der verstorbenen Ärztin zu gedenken.