In Österreich sind seit Beginn des Jahres bereits neun Frauen von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet worden. Das letzte Opfer starb am Freitag durch einen Kopfschuss. Die Politik hat jetzt einen Krisengipfel einberufen.

Es war mutmaßlich ihr Ex-Partner, der die 35-jährige Frau und Mutter zweier Kinder am Freitag in Wien mit einem Kopfschuss in ihrer Wohnung getötet hat. Der 42-jährige Verdächtige ist kein Unbekannter. Die Fraktionschefin der österreichischen Grünen, Sigrid Maurer, hatte ihn im Jahr 2018 öffentlich beschuldigt, ihr frauenverachtende Facebook-Postings geschickt zu haben. Der Mann, ein Bierhändler, reagierte mit einer Klage wegen übler Nachrede, ließ sie jedoch schließlich fallen.

Aufgrund der derzeit teils heftigen Diskussionen zum Mord an einer 35-Jährigen in #Brigittenau fassen wir nochmals die derzeit bekannten Eckpunkte zusammen. Was uns nachdenklich stimmt und wir nicht nachvollziehen können, ist, wie teilweise versucht wird, die Tat zu relativieren. https://t.co/RfUER3QUdN POLIZEI WIEN, Twitter, 30.4.2021, 13:08 Uhr

Wir kennen die Mechanismen hinter der Gewalt: Frauenverachtung, Unfähigkeit Konflikte gewaltfrei zu lösen, die Wahrnehmung, Männer wären Frauen übergeordnet. Wir haben die gesellschaftliche & politische Verantwortung die gefährlichen Männlichkeitsbilder zu brechen. Von Beginn an. Sigi Maurer, Twitter, 30.4.2021, 13:33 Uhr

Seit Jahresbeginn schon neun Frauen getötet

In Österreich scheint es eine ganze Serie an sogenannten Femiziden zu geben. Seit Jahresbeginn wurden dort neun Frauen durch ihre Partner oder Ex-Partner umgebracht. Die Politik ist entsetzt. Bundespräsident Alexander Van der Bellen schrieb auf Twitter, dass entschlossene Maßnahmen jetzt endlich dringend erforderlich seien.

(2/2) Frauenhass und Gewalt gegen Frauen und Mädchen dürfen keinen Platz in unserer Gesellschaft haben. Mein Mitgefühl gehört den Angehörigen der Opfer, aber auch allen Frauen und Mädchen, die Opfer von körperlicher oder sexueller Gewalt wurden. (vdb) A. Van der Bellen, Twitter, 30.4.2021, 19:11 Uhr

Gewalt gegen Frauen gestiegen: „Das ist ein Stück Hilflosigkeit“

Politik reagiert mit „Sicherheitsgipfel“

Innenminister Karl Nehammer und Frauenministerin Susanne Raab von der konservativen ÖVP kündigten einen „Sicherheitsgipfel“ mit führenden Polizeibeamten für Montag an. Dabei soll es unter anderem darum gehen, wie Behörden durch engere Zusammenarbeit gefährdete Frauen besser schützen können.

Selbstverständlich ist der Gewaltschutz aber auch ein ganz zentraler Schwerpunkt in der Frauenpolitik. Daher fließt ein großer Teil des Frauenbudgets in Gewaltschutz-Maßnahmen, wie in die Finanzierung von Gewaltschutzzentren oder Frauenberatungsstellen als erste Anlaufstelle. Susanne Raab, Twitter, 30.4.2021, 12:39 Uhr

Wenn ein Mann seine Frau mit einem Messer bedroht

Femizide in Österreich haben sich in den vergangenen Jahren verdoppelt

Laut den Autonomen Österreichischen Frauenhäusern stiegen die Tötungen von Frauen in Österreich kontinuierlich an. Zwischen 2014 und 2018 hatten sich die Fälle von tödlicher Gewalt gegen Frauen sogar verdoppelt, so der Verein.

Opferschutzorganisationen klagten am Freitag ebenfalls erneut über völlige Überlastung und mangelnde staatliche Unterstützung.