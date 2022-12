per E-Mail teilen

Nach dem Lawinenabgang in Österreich sind alle Vermissten gerettet. Vier Menschen wurden verletzt, einer von ihnen schwer. Wenn man das Video dazu sieht, grenzt es an ein Wunder.

„Ach du scheiße, oh, mein Gott“, hört man die englischen Stimmen im Video von TikTok-User @Stevebreake rufen. Zu sehen ist, wie am Sonntagnachmittag eine Lawine auf einer Skipiste am Arlberg einige Wintersportler und Wintersportlerinnen erfasst.

Video zeigt heftige Lawine am Arlberg

Skifahrende in Österreich haben Glück

Ursprünglich war man von zehn verschütteten Personen ausgegangen. Mittlerweile ist laut Polizei klar, dass die Lawine vier Menschen erfasst hatte, einer von ihnen wurde schwer verletzt.

„ [Der 46-jährige Deutsche] liegt mit sehr schweren Verletzungen auf der Intensivstation, sein Zustand ist aber stabil “, teilte ein Sprecher der Tirol Kliniken in Innsbruck mit.

Deswegen ging das Lawinenunglück wahrscheinlich glimpflich aus

Nach Einschätzung der Polizei sei für die Wintersportler wohl viel Glück dabei gewesen. Aber auch, dass die Ausläufer der Staub-Lawine nicht mehr eine solche Gewalt hatten, könnte ein Grund für den glimpflichen Ausgang gewesen sein.