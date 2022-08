Fans haben es ja schon immer gewusst: Es gibt nichts besseres als Brezeln. Nur – sind die mit den dicken oder den dünnen Armen besser?

Wer macht die besten Brezeln? Die Schwaben oder die Bayern? Und dann gibt es ja auch noch die Österreicher, Schweizer und die Elsässer – auch dort werden Brezeln gebacken und gegessen.

Unterschied: Schwäbische oder bayerische Brezel

Je nach Region sehen die Brezeln unterschiedlich aus – und schmecken auch anders: Die echte schwäbische Brezel hat einen dicken Bauch und dünne, knusprige Arme. Im Gegensatz dazu sind bei der bayerischen Brezel – oder Brezen – der Bauch und die Arme dick.

Nach Angaben der Bäckerinnung werden die bayerischen mit mehr Butter gebacken. Dafür wird dann auf die schwäbische Butterbrezel hinterher ordentlich Butter draufgeschmiert.

Brezel als Kulturerbe – Özdemir unterstützt Initiative

Aussehen hin oder her: Die Brezel soll immaterielles Kulturerbe der Unesco werden, so wie das traditionelle deutsche Brauhandwerk.

Die baden-württembergische Bäckerinnung will dazu einen Antrag stellen. Das traditionelle Handwerk des Brezelbackens soll auf die nationale Anwärterliste für das immaterielle Kulturerbe gesetzt werden.

Bundesernährungsminister Cem Özdemir (Grüne) – der aus dem schwäbischen Bad Urach kommt – hat angekündigt, dass er das Vorhaben unterstützen will. Er habe in Sachen Brezel als Kulturerbe sogar schon Gespräche mit seinen Politiker-Kollegen in Österreich und Frankreich geführt.

Özdemir: In Berlin sind gute Brezeln schwer zu finden

Für Özdemir ist eines klar: „Die beste Brezel ist schwäbisch!“ . Das sagte er bei einem Termin in seiner alten Heimat Bad Urach.

Die Bayern glauben, dass ihre Brezel die beste ist, und wir wissen, dass unsere die beste ist.

Hinsichtlich seines neuen Wohnortes bedauerte der Minister, dass in Berlin gute Brezeln „schwierig zu finden“ seien.

Ob jetzt die schwäbischen oder die bayerischen Brezeln die besseren sind – auch Bayerns Agrarministerin Michaela Kaniber (CSU) zeigte sich angetan von dem Projekt.