Die Polizei sucht mit einer Öffentlichkeitsfahndung den Täter, der am 5. Juni in Ulm einen Brandanschlag auf die Synagoge verübt hat – mit Fotos und einem Video eines Tatverdächtigen. Wer kennt den Mann? Erste Hinweise werden inzwischen geprüft.

Zur öffentlichen Fahndung nach einem Tatverdächtigen für den Brandanschlag auf die Ulmer Synagoge sind erste Hinweise bei der Polizei eingegangen. Wie eine Sprecherin am Freitag mitteilte, wird jedem einzelnen Hinweis nachgegangen und geprüft, was dahinter steckt.

Auf den Fotos ist ein Mann in einem weißen T-Shirt zu sehen. Dieser Mann stieg am 5. Juni in Ulm an der Haltestelle „Lehrer Tal“ hinten in einen Bus der Linie 5 ein. Eine Kamera im Bus filmte ihn dabei.

Fotos, mit denen Staatsanwaltschaft und Polizei öffentlich nach dem Verantwortlichen für den Brandanschlag auf die Ulmer Synagoge Anfang Juni fahnden

Die Bilder sind vom Tattag, Samstag, dem 5. Juni. Der Mann war gegen 7:45 Uhr in den Bus ein- und wenig später an der Haltestelle „Rathaus“ ausgestiegen, so die Ulmer Kriminalpolizei.

Öffentlichkeitsfahndung: Polizei und Staatsanwaltschaft suchen mit diesen Fotos eines Mannes in einem Bus Zeugen zum Brandanschlag auf die Synagoge in Ulm Polizei und Staatsanwaltschaft

Auffällig ist unter anderem ein sternförmiges Tatoo am linken Arm des Mannes.

Die gesuchte Person hatte die Polizei bereits in ihrer Mitteilung vom 5. Juni beschrieben. Auch in der aktuellen Mitteilung heißt es, dass die Person geschätzt 1,80 Meter groß ist. Sie habe am Tattag einen dunklen Kapuzenpullover getragen sowie eine blaue Jeans, weiße Turnschuhe mit schwarzen Streifen und eine FFP2-Schutzmaske.

Ein weiteres Tattoo hat der Mann am linken Unterarm innen. Polizei und Staatsanwaltschaft

Brandanschlag auf die Synagoge in Ulm – was war passiert?

Nur weil ein Zeuge schnell reagiert hatte, konnte wohl ein größerer Brand verhindert werden. Gegen acht Uhr morgens hatte er einen Mann beobachtet, der zu Fuß über den Weinhof ging. An der Synagoge schüttete er eine Flüssigkeit aus einer Flasche auf den Boden und zündete diese an. Minuten später hatte die Feuerwehr den Brand gelöscht. Der Sachschaden bleibt deswegen gering: Die Fassade und eine Glasscheibe sind an einer Ecke etwas verrußt.

Unbekannter Täter geflüchtet

Der Unbekannte sei in Richtung Fischergasse geflüchtet, heißt es von der Ulmer Polizei. Sofort leitete sie eine Fahndung ein. Dabei bekam sie Unterstützung von Beamten und Beamtinnen aus Bayern.

Ermittler sichern Spuren nach dem Brandanschlag auf die Ulmer Synagoge. SWR Isabella Hafner

Rabbiner: Brandanschlag auf Ulmer Synagoge war gezielt

Nach Einschätzung des Rabbiners der Ulmer Synagoge, Shneur Trebnik, handelt es sich nicht um einen spontanen, sondern um einen gezielten Anschlag. Erst kürzlich waren in Zusammenhang mit dem Nahost-Konflikt Protestplakate vor der Ulmer Synagoge aufgestellt worden.

Trebnik lobte den Zusammenhalt der Gesellschaft. Er sagte, es sei enorm, wie viel Solidarität und Zivilcourage die Gemeinde erlebt habe. Dass ein Passant nicht wegschaue, sondern Polizei und Feuerwehr rufe, sei ein wichtiges Signal.

Nahost-Konflikt: Plakate vor der Synagoge in Ulm

BW-Landesregierung verurteilt den Brandanschlag

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) verurteilte den Brandanschlag auf die Synagoge als „ niederträchtig “. In einer Pressemitteilung erklärte Kretschmann, der Vorfall zeige „ das heimtückische Gesicht des Antisemitismus, dem wir klar und deutlich entgegentreten. “ Jüdischen Gemeinden wolle man beistehen. Kretschmann betonte, dass man schon nach den Anschlägen von Halle die Sicherheitsmaßnahmen in Baden-Württemberg verstärkt habe.

Innenminister Thomas Strobl (CDU) erklärte auf Twitter, dass den Täter die volle Härte des Rechtsstaats treffen werde.

„Brandsätze gegen Synagogen zu werfen ist widerwärtig. Wer versucht eine Synagoge anzuzünden, den wird die volle Härte des Rechtsstaates treffen. Wir schützen jüdisches Leben und bekämpfen Antisemitismus“, so Innenminister Thomas Strobl zum Brandanschlag auf die Synagoge in Ulm.

Antisemitismus-Beauftragter des Landes meldet sich auf Twitter zu Wort

Michael Blume, der Beauftragte gegen Antisemitismus in Baden-Württemberg, spricht auf Twitter von einem Brandanschlag und verurteilt die Tat.