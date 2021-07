Die Japaner sind bekannt für ihre teils kuriosen Bräuche. Im Vorfeld der Olympischen Spiele haben es die Organisatoren aber zum Teil gewaltig übertrieben.

Schiefe Zähne gelten in Japan als attraktiv, in Hochhäusern gibt es keine vierte Etage, weil die Zahl vier als Unglückszahl gilt. Das sind nur zwei der vielen Kuriositäten in Japan. Dementsprechend schräg waren auch einige Ideen für die Eröffnung der Olympischen Spiele, die am Freitagmittag mit einer Feier offiziell losgehen.

Zwar finden die Spiele vor leeren Rängen statt, weil auch in Japan die Zahl der Corona-Neuinfektionen durch die Delta-Variante wieder steigt. Trotzdem werden die Athleten und die Zuschauer Jubel von den Rängen hören. Um wenigstens ein bisschen das Feeling von tosenden Menschenmengen zu bekommen, wird der Zuschauerjubel von früheren Olympischen Spielen zu hören sein.

Die Olympischen Spiele werden also sehr speziell – auch weil sie in einem ungeraden Jahr abgehalten werden. Wegen der Corona-Pandemie konnten die Spiele im vergangenen Jahr nicht stattfinden. Für die Athleten war das ein Jahr mehr Vorbereitung – aber auch die Organisatoren hatten mehr Zeit, sich das ein oder andere Highlight für die Spiele auszudenken.

Die jubelnden Zuschauer vom Tonband sind da noch ein nettes Gimmick. Im Vorfeld gab es aber auch schräge Überlegungen bis hin zu handfesten Skandalen. Damit verbunden mussten einige Funktionäre ihren Hut nehmen.

Schrägstes Beispiel war die Kreativabteilung für die Eröffnungs- und Abschlussfeier der Olympischen Spiele. Dafür gab es mehrere Direktoren, zwei von ihnen mussten ihren Hut nehmen. Yoshiro Mori musste sein Amt wegen frauenfeindlicher Aussagen im Februar niederlegen. Eine Community für Frauen im Sport aus der Schweiz beschwerte sich mit einem Schreiben an den Schweizer Olympia-Verband.

Der 83-jährige Mori hatte vor Mitgliedern des Japanischen Olympischen Komitees (JOC) gesagt, Frauen würden Vorstandssitzungen in die Länge ziehen, weil sie zu viel redeten. Damit hatte er heftige Proteste von Sportstars, Sponsoren und Sportfunktionären im In- und Ausland ausgelöst.

sportif reagiert - unser Brief an @swissteam zu den Aussagen von #YoshiroMori, Chef des Olympischen Oragnisationskomitees in Japan. #womeninsports #inakzeptabel @NZZ @SRF @tagesanzeiger https://t.co/Um5S3NhAqs

Moris Nachfolger hielt es nur vier Wochen im Amt. Er kam mit der Idee, ein Plus-Size-Model als Schwein verkleidet bei der Eröffnungsfeier durchs Stadion schweben zu lassen – und wollte die arme Frau „Olympig“ nennen, „Olympia-Schwein“.

Der neueste Jobverlust ist gerade mal einen Tag her: Einen Tag vor der Eröffnungsfeier wurde deren künstlerischer Leiter gefeuert. Show-Direktor Kentaro Kobayashi stolperte über einen alten Sketch, in dem er sich über den Holocaust lustig gemacht hatte.

Anfang der Woche war einer der Komponisten für die Eröffnungsfeier wegen Mobbings von behinderten Mitschülern während seiner Schulzeit zurückgetreten. Seine vierminütige Komposition wird bei der Eröffnungsfeier deshalb nicht verwendet.

Zu all den Skandalen kommt dann noch die Olympia-Unlust im Gastgeberland. Eine Mehrheit der Japaner war laut einer Umfrage dafür, die Olympischen Spiele wegen der Corona-Pandemie abzusagen.

In Tokio gab es am Mittwoch 1.800 Neuinfektionen, auch 106 Athleten wurden positiv auf das Virus getestet. Für sie ist der Olympia-Traum geplatzt, bevor er richtig begonnen hat.