In der Kür mehrfach gestürzt, statt Trost gab es Schelte und Kälte von der Trainerin. Ist der Druck für junge Eiskunstläuferinnen wie die 15-jährige Kamila Walijewa zu hoch?

Wer sich schon mal ein sportliches Ziel gesetzt und hart trainiert hat und schließlich in einem Wettkampf nicht abliefern konnte, kann die Wut, Enttäuschung und Trauer sicher verstehen, die einen in diesem Moment überkommen. Das gilt für Vereinssport genauso wie beim Ballett-Training. Da kann man sicher auch mal weinen oder fluchen. Das ist aber wohl emotionale Zuckerwatte gegen das, was wir bei den olympischen Spielen in Peking dieses Jahr beim Eiskunstlaufen gesehen haben.

Eiskunstlaufen bei Olympia – das Drama um Kamila Walijewa

Die Favoritin im Eiskunstlaufen, die russische Sportlerin Kamila Walijewa, über die wegen positiver Doping-Tests bereits viel diskutiert wurde, war in der Kür mehrfach gestürzt und hatte keine Chance mehr auf eine Medaille. Aber ihre Trainerin tröstete sie nicht, sondern kanzelte sie ab und beschwerte sich. Dabei ist Walijewa gerade mal 15 Jahre, also eigentlich noch ein Kind.

Video: Die Kür der Eiskunstläuferin Waljewa

„ Da fehlen einem fast die Worte jetzt, sie muss einem wirklich leid tun “, so die Kommentatorin nach dem Auftritt der 15-jährigen Sportlerin auf dem Eis am 17. Februar bei Olympia 2022.

Die ehemalige Eiskunstläuferin Katharina Witt ist völlig aufgelöst ob der Szenen, die sich hier geboten haben:

Irgendeine Mama oder irgendjemand Verantwortungsvolles hätte sie eigentlich rausnehmen müssen, in den Flieger setzen, nach Hause. Also sie ist in dem ganzen Spiel komplett die Verliererin. Ein 15-jähriges Mädchen, ob wir die jemals wiedersehen, dieses Talent...

Die letzten Worte weichen einem Schluchzen, Witt ist hörbar berührt.

Auch SWR3-Moderator Michael Wirbitzky zeigt sich im aktuellen Podcast aufgewühlt zu dem Thema.

Bei Twitter wurde darüber ebenfalls bewegt diskutiert:

Katharina Witt kämpft mit den Tränen und um ihre Fassung. "Man hat das arme Mädel der Welt zum Fraß vorgeworfen"! Wahre Worte. #KamilaValieva #Eiskunstlauf

@keep_me_smiling Das war wirklich das schrecklichste was ich jemals bei den olympischen Spielen mitbekommen habe… wie kann man jemanden so unfassbar vorführen das ist doch ein Kind ehrlich

Kritik speziell an der Reaktion der Trainerin kam auch von IOC-Präsident Thomas Bach:

Als ich danach gesehen habe, wie sie empfangen wurde von ihren engsten Vertrauten. Von so einer ungeheuren Kälte statt ihr Trost zu geben. Man konnte diese eisige Atmosphäre richtig spüren. Diese Distanz, das war richtig schlimm. Das war eine Art von Abweisung.

Eiskunstläuferin flucht bei Silber: „Ich hasse diesen Sport!“

Ähnlich emotional und knallhart ging es bei der Russin Alexandra Trusowa zur Sache: Sie gewinnt „nur“ Silber und rastete danach aus: „Ich hasse diesen Sport! Nie wieder gehe ich aufs Eis! Nie wieder in meinem Leben!“ Das hat sie etwas später relativiert, die Gefühle seien mit ihr durchgegangen, sie würde sich später in Ruhe überlegen, was sie in Zukunft vorhabe. Auch sie: gerade einmal 17 Jahre alt.

Trainieren die russischen Sportlerinnen zu hart?

Ein sehr spezielles Problem bei dem hohen Druck, der sichtbar auf manchen Sportlerinnen lastet, könnten Trainingsmethoden in Russland sein. Ex-Sportler Hajo Seppelt hat in diesem Bereich recherchiert und in sozialen Netzwerken Hinweise auf seelische Misshandlung gefunden.

Hier wird von einer Eiskunstläuferin aus dem Team berichtet, dass wenn sie ein schlechtes Training hatte, dann wurde sie in einen Mülleimer gesteckt und dann wurde oben der Deckel draufgemacht und dann musste sie bis zum Ende des Trainings dort verweilen. Und dann wurde ihr gesagt: 'Müll gehört in den Müll.'

Wie viel da dran ist und wie weit verbreitet solche Methoden sein könnten, lässt sich daraus nicht ableiten. Der Schock sitzt dennoch bei vielen Menschen, die sich Netz äußern, tief:

#KamilaWalijewa - ein 15jähriges Kind - wurde soeben auf dem olympischen Eis verheizt! Ihre gefühlskalten Trainer sind eine Schande für diesen Sport. Nach einer solchen Farce ist es fraglich, ob man sie nochmal sieht. #Olympics2022 #Eiskunstlauf

Leistungsdruck zu hoch für die jungen Menschen?

So stellt sich schon die Frage, was ein derartiger Leistungsdruck bei Olympia mit den jungen Frauen macht, die ja teilweise rechtlich wirklich noch Kinder sind. SWR3-Redakteur Klaus Sturm hat fürs SWR3 Topthema mit Johanna Belz von der deutschen Sporthochschule gesprochen, sie ist Psychologin und davon überzeugt, dass das Alter der jungen Eiskunstläuferinnen nicht grundsätzlich ein Problem sein muss. Man müsse individuell beurteilen, ob ein Sportler oder eine Sportlerin den Anforderungen gewachsen ist.

Es gibt aus sportpsychologischer Sicht keine Altersgrenze.

Trotzdem gibt es natürlich Grenzen bei der Härte des Umgangs mit den Sportlerinnen und Sportlern. Was Erwachsene vielleicht noch wegstecken können, kann für eine 15-Jährige eine seelische Verletzung hinterlassen.

Bei Sportler:innen im Jugendalter sollten wir uns auf jeden Fall bewusst machen, dass sie eben keine kleinen Erwachsenen sind und neben den sportlichen Aufgaben noch ganz wichtige Entwicklungsaufgaben haben, die sie erfüllen müssen.

Dazu gehöre die Loslösung vom Elternhaus, der Aufbau von Beziehungen außerhalb der Familie oder auch die Vereinbarkeit zwischen Schule und Karriere beziehungsweise Sport. Daher gelte:

Wir müssen nicht nur die Leistung im Blick haben, sondern auch die Persönlichkeitsentwicklung und die körperliche und psychische Gesundheit.

Das ist übrigens unabhängig von der Sportart und der Nation – und gilt auch für Kinder, die im Vereinssport sind. Schließlich kann auch da ein wirklich hoher Druck entstehen und am Ende soll der Sport ja trotzdem noch Spaß machen und jedenfalls keinen Menschen im Kindesalter seelisch brechen.

