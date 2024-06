14:30 Uhr

Seine in Paris noch immer zu dreckig zum Schwimmen 🏊 💩

In vier Wochen starten die Olympischen Spiele in Paris – auch auf der Seine. Bei der Eröffnungsfeier am 26. Juli sollen über 100 Boote mit Athletinnen und Athleten den Fluss hinunterfahren. Und eigentlich sollen dann auch die Wettkämpfe im Freiwasserschwimmen und das Schwimmen des Triathlons in der Seine ausgetragen werden. Die befindet sich aber leider noch immer nicht in dem Zustand, in dem man gerne in ihr schwimmen gehen wollte.

Aktuelle Tests ergaben, dass die Werte für E.Coli-Bakterien – ein Schlüsselindikator für Fäkalien – weiter über den von den Sportverbänden vorgeschriebenen Höchstwerten liegen. Igitt!

1,4 Milliarden Euro hat Frankreich bisher investiert, um den Pariser Stadtfluss sauber zu kriegen. So wurden auch zahlreiche Haushalte an die Kanalisation angeschlossen, die ihr Abwasser bis dahin noch in die Seine geleitet hatten. Zudem wurde ein riesiges Überlaufbecken gebaut, damit die Kanalisation nicht in die Seine überläuft, wie es sonst bei starkem Regen hin und wieder der Fall war.

Falls die Seine auch noch zum Start der Spiele zu dreckig sein sollte, will man die Wettkämpfe eventuell um ein paar Tage verschieben. Die Organisatoren sind aber guter Dinge: Ihrer Meinung nach reicht das trockene Wetter und der Sonnenschein im Juli aus, um die Seine fit für die Schwimmwettbewerbe zu machen. Dann würden die Erreger im Wasser schneller abgebaut.