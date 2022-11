Die Teams aus Deutschland, England, den Niederlanden, Belgien, Schweiz, Wales, Frankreich und Dänemark wollten ein gemeinsames Zeichen setzen – und machen einen Rückzieher.

Nur acht Wochen liegen zwischen den folgenden Statements zur „One Love“-Kapitänsbinde. Acht Wochen, in denen der Deutsche Fußball-Bund (DFB) sich um 180 Grad gedreht hat. Das auf der Binde zu sehende Herz in bunten Farben sowie die Aufschrift „One Love“ soll für Vielfalt stehen und sich gegen Diskriminierung wenden – eine eindeutige Mahnung in Richtung des umstrittenen Gastgebers.

Was bedeutet die „One Love"-Kapitänsbinde? Eigentlich wollten die Kapitäne der Fußball-Nationalmannschaften von Deutschland, England, den Niederlanden, Belgien, Schweiz, Wales, Frankreich und Dänemark die „One Love"-Kapitänsbinden bei der Fußball-WM in Katar tragen. Und auch Norwegen und Schweden wollten bei der gemeinsamen Aktion mitmachen, obwohl sie nicht für die Wüsten-WM qualifiziert sind. Jetzt knicken die Teams aber ein und verzichten auf die Binden. Das darauf zu sehende Herz in bunten Farben sowie die Aufschrift „One Love" sollte für Vielfalt stehen und sich gegen Diskriminierung wenden – eine eindeutige Mahnung in Richtung des umstrittenen Gastgebers.

Am 21. September gab der DFB eine Erklärung heraus, in der sich Nationaltorwart Manuel Neuer ganz klar zum Tragen der bunten Kapitänsbinde bekannt hat:

Die Liebe zum Fußball verbindet uns alle. Egal, wo wir herkommen, wie wir aussehen und wen wir lieben. Fußball ist für alle da. Der Fußball muss für alle da sein, die sich diskriminiert und ausgeschlossen fühlen, überall auf der Welt. Ich bin stolz darauf, diese Botschaft gemeinsam mit meinen Kapitänskollegen aus anderen Nationen zu senden.

Jetzt die Kehrtwende: Exakt zwei Monate später – am 21. November – haben die Fußballverbände von Deutschland, England, Wales, Belgien, Dänemark, den Niederlande und der Schweiz eine gemeinsame Erklärung herausgegeben, warum sie nun doch auf das Tragen der „One Love“-Kapitänsbinde verzichten.

Die FIFA hat sehr deutlich gemacht, dass sie sportliche Sanktionen verhängen wird, wenn unsere Kapitäne die Binden auf dem Spielfeld tragen.

„One Love“ – aber bitte nur im Stillen

Die europäischen Vereine knicken also vor der FIFA und dem WM-Gastgeber Katar ein. Die beteiligten UEFA-Nationen wollen das Risiko nicht eingehen, mögliche Gelbe Karten oder andere sportliche Sanktionen während der WM in Katar zu kassieren. In ihrer gemeinsamen Stellungnahme schreiben die Fußball-Nationen, warum sie plötzlich doch nicht mehr für Vielfalt und gegen Diskriminierung eintreten wollen:

„ Dass die FIFA uns auf dem Platz bestrafen will, ist einmalig und geht gegen den Geist des Sports, der Millionen verbindet “, hat der niederländische Verband KNVB mitgeteilt. „ Wir stehen zur “One Love“-Botschaft und werden diese weiter verbreiten, aber unsere oberste Priorität ist es, Spiele zu gewinnen. Da möchte man nicht, dass der Kapitän das Spiel mit einer Gelben Karte beginnt. “

Kapitänsbinde für Vielfalt und gegen Diskriminierung bleibt im Schrank

DFB-Präsident Bernd Neuendorf hatte schon gestern von Meinungsverschiedenheiten mit der FIFA gesprochen. Da hieß es noch: „ Wir haben gesagt, wir bleiben dabei, dass wir mit der Binde auflaufen. (...) Wir haben mit langem Vorlauf die FIFA immer wieder darauf hingewiesen, dass wir mit dieser Binde auflaufen wollen, es gab keine Reaktion der FIFA dazu. “

Nur einen Tag später – nach Gesprächen mit der UEFA und der FIFA – haben die Verbände ihre Meinung plötzlich geändert.

Schiedrichter-Legende Urs Meier hat eine klare Meinung zu der Situation:

Schiedrichter-Legende Urs Meier hat eine klare Meinung zu der Situation:

Hochpolitische Entscheidung: „Mehr als frustrierend“

„Es handelt sich aus meiner Sicht um eine Machtdemonstration der FIFA“ , sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf am Montag am Trainingsplatz der deutschen Nationalmannschaft im Norden Katars.

Das ist aus unserer Sicht mehr als frustrierend und auch ein beispielloser Vorgang der WM-Geschichte.

DFB-Geschäftsführer Oliver Bierhoff sagte, es fühle sich „schon stark nach Zensur an“ .

Bierhoff berichtete, es sei auch für Neuer „eine schwierige Situation. Wir sind beide ins Bett gegangen mit der Überzeugung, dass wir beim Spiel die Binde tragen können.“ Der DFB-Kapitän sei „natürlich enttäuscht“ .

Das ist die Meinung von SWR3-Moderator Anno Wilhelm dazu:

SWR3-WM-Reporter Felix Gerhardt über scharfe Kritik und klare Worte:

Acht Wochen, in denen der Deutsche Fußball-Bund (DFB) sich um 180 Grad gedreht hat.

Fußball-Fans gehen auf DFB und FIFA los

Klar, dass das Einknicken vor dem Fußball-Weltverband und den WM-Gastgebern in Katar im Netz auf wenig Gegenliebe stößt. Vor allem die FIFA bekommt dabei richtig was ab.

Benny Illinger schreibt: „ Mündige Athleten derart zu drangsalieren ist an Doppelmoral der FIFA kaum zu übertreffen. “

Bei der #OneLove-Armbinde geht es vielmehr um ein Statement für Menschenrechte. Meinungsfreiheit was wir hier alle leben. Mündige Athleten derart zu drangsalieren ist an Doppelmoral der FIFA kaum zu übertreffen. #QatarWorldCup2022 #Qatar2022 #FIFAWorldCup2022

Iranische WM-Fußballer schweigen bei der Nationalhymne

Aber auch die deutsche Nationalmannschaft kommt bei den Twitter-Usern nicht gut weg. Auriane7 schreibt, die DFB-Elf knicke vor Katar und dem Geld ein.

#FussballWM #onelove Wie abstoßend, peinlich und unangenehm ist die deutsche #Mannschaft eigentlich? Keine #Zivilcourage. Endlos traurig. Einknicken vor #Qatar, einknicken vor dem Geld. Einknicken vor den mächtigen. #Menschenrechte in Trümmern. 😩

LisHoefer findet das Verhalten der FIFA und auch der UEFA-Verbände nur noch erbärmlich.

Ich weiß nicht, was erbärmlicher ist: Die #OneLove-Kapitänsbinde last minute zu verbieten oder dass die großen Verbände allesamt einknicken und das mitmachen?

GothVille sieht das auch nicht anders...

Jetzt knicken die Europäer selbst mit der seltsamen #OneLove-Binde vor der #FIFA ein. Erbärmlich... Packt eure Sachen, macht den Abgang, damit ihr wenigstens zu Hause noch in den Spiegel gucken könnt... @DFB_Team #WMderSchande #WM2022 #FussballWM #BoycottQatar2022

Florian Schlund schreibt, er sei „ sauer, enttäuscht und sprachlos “.

#FussballWM Bin sauer, enttäuscht und sprachlos⁉️ „ALLE europäischen Nationen knicken vor der Fifa ein, die One-Love-Binde als Zeichen für Vielfalt NICHT zu tragen. Auch die deutsche Nationalelf!“ #FussballWM #FIFAWorldCup #OneLove

Den Kapitänsbinden-Eklat kritisierte auch die Fan-Organisation Football Supporters' Association (FSA) scharf. „Heute empfinden wir Verachtung für eine Organisation, die ihre wahren Werte unter Beweis gestellt hat, indem sie den Spielern die Gelbe Karte und der Toleranz die Rote Karte gezeigt hat“ twitterte die FSA.

