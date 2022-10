Türkei Sänger getötet – weil er ein Lied nicht kannte?

Der Musiker Onur Şener ist nach einem Auftritt in Ankara angegriffen worden – offenbar von Gästen, deren Musikwunsch er nicht erfüllt hatte. Er starb im Krankenhaus.

Musiker in Bars und Restaurants spielen oft Cover bekannter Songs. Hin und wieder kommen aus dem Publikum Musikwünsche. Natürlich können auch Profimusiker nicht jeden erdenklichen Song kennen. Ein unerfüllter Musikwunsch führte jetzt in der Türkei zum Äußersten.

Şener stirbt nach Angriff im Krankenhaus

Onur Şener war am Sonntag in einem Lokal in der türkischen Hauptstadt Ankara aufgetreten. Der Sänger habe einen Musikwunsch aus dem Publikum nicht erfüllen können, weil er das Lied nicht gekannt habe, berichtet CNN Türk. Daraufhin habe sich ein Streit entfacht, der zu einer Schlägerei ausartete. Dabei sei der Musiker mit einer Glasflasche am Hals verletzt worden. Andere Medien zitieren Zeugen, die sagen, er habe sich geweigert, das Lied zu spielen.

Şener starb infolge seiner Verletzungen im Krankenhaus. Fünf Verdächtige seien dem Haftrichter vorgeführt worden, meldet die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Zwei von ihnen sind laut türkischen Medienberichten wieder auf freiem Fuß, die anderen drei widersprechen sich und beschuldigen sich teilweise gegenseitig.

Der Bürgermeister von Ankara, Mansur Yavaş, kündigte ein Benefizkonzert zu Ehren Onurs an, dessen Erlös seiner Familie zukommen solle:

Dün hayattan koparılan müzisyen Onur Şener'in acısını yaşıyoruz. Sanatçı dostlarının isteğiyle Onur için birlikte konser düzenleyerek gelirini ailesine bağışlayacağız. Hatırasını yaşatacak, zorbalığın her zaman karşısında olacağız. https://t.co/XdFYsTwYON

Şener hatte durch seine Teilnahme an „O Ses Türkiye“ (dem türkischen Äquivalent zu „The Voice of Germany“) vor neun Jahren Bekanntheit erlangt. In den sozialen Medien sprachen unter anderem Künstler, Politiker und Journalisten Entrüstung über den Vorfall aus. Einige verbanden dies mit Kritik an der Regierung und warfen ihr unter anderem vor, Feindschaft in der Bevölkerung zu schüren.