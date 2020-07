Tag 5 der Suche nach einem 31-Jährigen bewaffneten Mann um Oppenau, der am Sonntag vier Polizisten entwaffnet hat. Die Polizei sucht weiter mit Hochdruck, doch von dem Geflüchteten gibt es keine Spur.

Fast fünf Tage und keine Spur vom gesuchten Yves Etienne Rausch aus Oppenau, der am Sonntag in den Wald geflohen ist – eine Geduldsprobe für die Einwohner: Der Überwachungsdruck auf Oppenau bleibt hoch, Touristen bleiben weg.

Und die Botschaft der Polizei lautete auch am Ende von Tag 4: „Nicht in den Wald gehen, nicht dort Fahrrad fahren oder joggen und im Notfall nicht den Helden spielen. Kurz: Am besten zu Hause bleiben.“

Überredung vom Hubschrauber aus

SWR-Reporter vor Ort hatten bereits am Dienstag berichtet, dass die Beamten jetzt vermehrt mit Streifenwagen unterwegs sind und nach und nach Ihre Suchstrategie ändern wollen: So sollen jetzt vor allem punktuell mögliche Verstecke durchsucht werden. Viele Maßnahmen liefen jetzt im Hintergrund ab, hieß es.

Zudem plant die Polizei eine auf die Psyche des Flüchtigen abzielende Variante der Suche: Sie will den Wald mit Hubschraubern überfliegen und versuchen, den Mann mit Lautsprecherdurchsagen zum Aufgeben zu überreden.

Außerdem haben die Behörden ein Hinweistelefon eingerichtet. Unter den Nummer 0781/21-3333 und 0781/21-3334 können Zeugen dort Beobachtungen mitteilen. In diesem Aufzug könnte Rausch im Unterholz des Schwarzwalds unterwegs sein:

„Wir haben einen langen Atem“

Am Dienstag seien noch rund 200 Polizisten im Einsatz gewesen, hatte die Polizei am Nachmittag mitgeteilt. Am Montag hätten bis zu 440 Beamte, darunter Spezialkräfte, das Waldgelände im Ortenaukreis sowie das Städtchen Oppenau durchsucht. Doch weiterhin keine Spur.

Die Polizei ging von Anfang an von einer längeren Suche nach dem Mann aus. „Wir werden nicht nachlassen“, sagte der Offenburger Polizeipräsident Reinhard Renter am Montag. „Wir haben einen langen Atem.“

Oppenaus Bürgermeister Uwe Gaiser (parteilos) derweil: „Der kann schon recht weit sein.“ Da der Gesuchte in den Wäldern lebe, kenne er sich dort bestens aus und sei vielleicht schon lange in den Gebieten anderer Gemeinden. Die Ermittler gehen davon aus, dass der gesuchte Bewaffnete sich immer noch in der Region um Oppenau aufhält.

Im SWR spricht Gaiser über den Flüchtigen und warum keiner damit gerechnet hat, was passieren würde:

Was am Sonntag passiert ist

Der obdachlose Rausch war am Sonntagmorgen der Polizei gemeldet worden, weil er sich in einer fremden Gartenhütte bei Oppenau im Renchtal ohne Erlaubnis häuslich eingerichtet hatte. Der Besitzer hatte die Beamten gerufen.

Bei einer Polizeikontrolle hatte Rausch dann unvermittelt eine Waffe gezogen und die vier völlig überraschten Polizisten offenbar sehr entschlossen und aggressiv gezwungen, ihre eigenen Waffen abzulegen. Seitdem ist er auf der Flucht. Er soll in Tarnkleidung unterwegs sein.

„Er war zu Beginn sehr kooperativ“

Viele spotten jetzt über die Polizei und fragen, wie das möglich sei, dass ein Mann vier geschulte Sicherheitskräfte überwältigt. Dabei ist die Antwort möglicherweise einfach: „Er war zu Beginn sehr kooperativ, was bedeutet, dass es für die Kollegen völlig unvorhersehbar war, dass er plötzlich eine Waffe zieht und alle vier in einen Lauf schauen mit gespanntem Bügel“, sagte Polizeisprecher Yannik Hilger dem SWR.

Nach den Worten von Polizeipräsident Reinhard Renter haben die Beamten „alles richtig gemacht“. „Das höchste Gut ist unser Leben.“

Im Interview mit SWR3 erklärt Polizeisprecher Yannik Hilger, warum der Mann so schwer zu finden ist:

Rausch wohl als Waffennarr einzustufen

Der 31-Jährige ist für die Ermittler kein Unbekannter. Herwig Schäfer, Leitender Oberstaatsanwalt aus Offenburg erzählt bei der Pressekonferenz am Nachmittag, dass Rausch letztes Jahres seine Wohnung in Oppenau verloren hätte und seitdem ohne Wohnsitz sei.

Außerdem habe er zwar einen Beruf erlernt, zuletzt aber keine Stelle gehabt. In Oppenau sei er bekannt und gehöre mit zum Ortsbild. Wegen seiner großen Affinität zu Waffen könne man ihn als Waffennarr einstufen.

Keine Hinweise auf politische Motive

Er geriet schon mehrfach mit der Polizei in Konflikt – unter anderem wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. 2008 hat er eine Frau mit einer Armbrust schwer verletzt und war dafür nach Jugendstrafrecht verurteilt worden.

2010 wurde ihm untersagt, Waffen und Munition zu besitzen. Was er bei sich führte, hat er immer unerlaubt bei sich geführt.

Derzeit gibt es keine Hinweise, dass er einem politischen Spektrum zuzuordnen sei – auch nicht der Reichsbürgerszene. Es gibt keinerlei Erkenntnisse, dass die Tat aus politischen Gründen begangen worden sein könnte.