Das US-Rassismusdrama „Green Book“ holt den Oscar für den besten Film. Der Regie-Preis geht an den Mexikaner Alfonso Cuarón für „Roma“. Die deutschen Hoffnungen werden dagegen enttäuscht.

Als bester Film bei den Oscars 2019, wurde „Green Book – Eine besondere Freundschaft“ gekürt. Insgesamt erhielt das Werk von Regisseur Peter Farrelly in der Nacht drei Auszeichnungen.

Der Film erzählt von der ungewöhnlichen Freundschaft zwischen einem schwarzen Musiker und seinem weißen Chauffeur in den USA der 60er Jahre. Als bester Regisseur wurde der Mexikaner Alfonso Cuarón mit der Netflix-Produktion „Roma“ geehrt.

Keine Oscars für deutsche Filmbranche

Die deutsche Produktion „Werk ohne Autor“ von Florian Henckel von Donnersmarck ging genauso wie die Dokumentation „Of Fathers And Sons – Die Kinder des Kalifats“ leer aus. „Werk ohne Autor“ war in der Kategorie bester nicht-englischsprachiger Film nominiert.

Ausgezeichnet wurde stattdessen „Roma“ – und damit geht zum ersten Mal ein Auslands-Oscar nach Mexiko. Regisseur Alfonso Cuarón, der auch einen Oscar für die beste Kameraarbeit bekam, erzählt in seinem Film die Geschichte einer Familie im Mexiko der 70er Jahre.

Die Preisträger auf der Bühne

Beste Hauptdarsteller

Der US-Amerikaner Rami Malek gewann für seine Darstellung des Queen-Sängers Freddie Mercury in „Bohemian Rhapsody“ die Auszeichnung als bester Hauptdarsteller. Der Musikfilm wurde insgesamt vier Mal geehrt. Die Britin Olivia Colman bekam den Hauptrollen-Oscar für ihre Verkörperung der englischen Königin Anne in der Historiengroteske „The Favourite – Intrigen und Irrsinn“.

Beste Nebendarsteller

Zum Auftakt der Show wurde Regina King als beste Nebendarstellerin in ihre Rolle einer Mutter in „If Beale Street Could Talk“ ausgezeichnet. Bester Nebendarsteller wurde Mahershala Ali für seine Rolle in dem Film „Green Book – Eine besondere Freundschaft“. Sein zweiter Oscar nach „Moonlight“.

Für Aufsehen auf dem roten Teppich sorgte Lady Gaga, die eine auffällige Kette mit einem Tiffany-Diamanten mit 128 Karat trug.

„Free Solo“ bester Dokumentarfilm

Als bester Dokumentarfilm wurde „Free Solo“ von Jimmy Chin und Elizabeth Chai Vasarhelyi ausgezeichnet. Darin wird der Freikletterer Alex Honnold begleitet, als er ohne technische Hilfsmittel den rund 900 Meter hohen Granitfelsen El Capitan im Yosemite National Park bezwingt.

Nominiert war in derselben Kategorie auch „Of Fathers And Sons – Die Kinder des Kalifats“ von Regisseur Talal Derki. Die vom SWR koproduzierte Dokumentation handelt von einer Familie in Syrien, deren Vater radikaler Islamist ist.

Lady Gaga und Bradley Cooper performten zusammen den Oscar-Hit „Shallow“

Kein fester Moderator

Die 91. Oscar-Verleihung hatte diesmal keinen festen Moderator, dadurch fiel die Gala deutlich straffer und geschäftsmäßiger aus als früher.

