Oscars 2022 Deshalb hat Will Smith Chris Rock live eine Ohrfeige verpasst

Es ist der Skandal des Abends: Will Smith ohrfeigt Chris Rock live auf der Bühne bei der Oscar-Gala. Das Publikum ist geschockt. Was war passiert?

Chris Rock steht auf der Bühne und hält die Rede vor der Auszeichnung zum besten Dokumentarfilm. Der Schauspieler, Regisseur und Komiker witzelt und frotzelt über verschiedene Schauspielerpaare – Will Smith und seine Frau Jada Pinkett Smith sind auch dabei. „ G.I. Jane 2 – ich kann es nicht abwarten, das zu sehen ,“ sagt Chris Rock und spielt auf den Film „G.I. Jane“ an. Darin rasiert sich Demi Moore als Soldatin den Kopf.

Will Smith schlägt Chris Rock während der Oscar Gala

Zunächst lachte Will Smith darüber, doch dann stand er von seinem Platz auf. Er lief zur Bühne und gab seinem Kollegen eine Ohrfeige. Danach kehrte er auf seinen Platz zurück und rief zweimal laut in Rocks Richtung: „ Lass den Namen meiner Frau aus deinem verdammten Mund! “ Dabei benutzte er zweimal das im US-Fernsehen verpönte Wort „ fucking “, das in der US-Übertragung mit einem Piepton übertönt wurde. Warum aber ist Will Smith so ausgetickt? Hintergrund könnte sein, dass seine Frau Jada Pinkett an einer Erkrankung leidet, durch die ihr die Haare ausfallen. Auf Instagram hatte sie darüber berichtet.

Skandal bei den Oscars 2022 oder doch abgesprochen?

Rock wirkte nach dem Vorfall durchaus überrascht, fing sich aber schnell wieder und witzelte noch: „ Das war die größte Nacht in der Geschichte des Fernsehens. “ Doch ob es sich um einen tatsächlichen Wutausbruch von Will Smith handelte oder um eine abgesprochene Szene, war zunächst völlig unklar.

Oscars 2022: Will Smith kurz nach Skandal als bester Schauspieler ausgezeichnet

Kurze Zeit später kam Smith erneut auf die Bühne – diesmal allerdings, um den Oscar als bester Hauptdarsteller für seine Rolle in dem Film „King Richard“ abzuholen. Smith spielt darin den Vater der beiden Tennis-Spielerinnen Serena und Venus Williams. Als er den Preis abholte, entschuldigte er sich unter Tränen für den Vorfall – was dafür spricht, dass die Ohrfeige nicht abgesprochen war.

Oscar als beste Hauptdarstellerin für Jessica Chastain

Schauspielerin Jessica Chastain gewann den Oscar als beste Hauptdarstellerin für „The Eyes Of Tammy Faye“. Chastain setzte sich mit ihrem ersten Oscar gegen Olivia Colman, Penélope Cruz, Nicole Kidman und Kristen Stewart durch.

Oscar für besten Soundtrack geht an Hans Zimmer

Der aus Deutschland stammende Komponist Hans Zimmer hat einen Oscar gewonnen. Der 64-Jährige wird für die Filmmusik zum Science-Fiction-Epos „Dune“ ausgezeichnet. Das hat die Akademie schon zuvor auf Twitter geschrieben.

It’s 2am in Amsterdam, and my daughter Zoë woke me up to go to the hotel bar. Wow!! #Oscars https://t.co/VlwnrElkaL

Für Zimmer, der seit Langem in den USA lebt, ist es bereits der zweite Oscar. In den 1990ern war er bereits für die Musik zum Disney-Zeichentrickfilm „Der König der Löwen“ ausgezeichnet worden.

Hans Zimmer hat den Oscar 2022 für die beste Filmmusik in „Dune“ gewonnen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Britta Pedersen

Gerd Nefzer gewinnt Oscar für „Visuelle Effekte“ in „Dune“

Doch Zimmer ist nicht der einzige Deutsche, der einen der begehrten Preise mit nach Hause nehmen darf. Gerd Nefzer hat den Oscar in der Kategorie Visuelle Effekte ebenfalls mit „Dune“ gewonnen. Das Sciene-Fiction-Epos bekam insgesamt die meisten Auszeichnungen. Ausgezeichnet wurde der Film unter anderem für die beste Filmmusik und die besten visuellen Effekte.

„Coda“ bekommt Oscar für den bester Film

Die Tragikomödie „Coda“ hat den Oscar als bester Film gewonnen. Regisseurin Siân Heder erzählt darin von einem Mädchen, das in einer gehörlosen Fischerfamilie aufwächst. Der Film gewann insgesamt drei Auszeichnungen, wie die US-Filmakademie in der Nacht zum Montag bekannt gab. Erstmals hat damit ein Film eines Streamingdienstes den Oscar in dieser Kategorie geholt – der Film läuft beim Anbieter Apple TV+.

Der Western „The Power of the Dog“ von Jane Campion, der mit zwölf Nominierungen als Favorit ins Rennen gegangen war, gewann letztlich nur eine Auszeichnung für die beste Regie.

„Drive my Car“ gewinnt Oscar als bester internationaler Film

Das japanische Drama „Drive My Car“ von Regisseur Ryusuke Hamaguchi hat den Oscar als bester internationaler Film gewonnen. Der dreistündige Film setzte sich bei der Oscar-Zeremonie am Sonntag gegen „Flee“ aus Dänemark, „Die Hand Gottes“ aus Italien, „Lunana: Das Glück liegt im Himalaya“ aus Bhutan und „Der schlimmste Mensch der Welt“ aus Norwegen durch. Der deutsche Kandidat für den Auslands-Oscar, „Ich bin dein Mensch“, hatte es nicht in die Endauswahl geschafft.

Oscars 2022: Schweigeminute für die Ukraine

Kurz nach der Vergabe des Auslands-Oscars wurde bei der Gala im Dolby Theatre in Hollywood eine Schweigeminute für die Ukraine abgehalten. In einer Botschaft auf der Leinwand auf der Bühne wurde dazu aufgerufen, „ unsere Unterstützung für die Menschen in der Ukraine “ deutlich zu machen, die Opfer einer „Invasion“ seien. „ Wir bitten Sie, der Ukraine auf jede erdenkliche Weise zu helfen “, hieß es weiter.

Bereits vor Beginn der Verleihung zeigten sich mehrere Stars auf dem roten Teppich mit blauen Schleifen, die die Aufschrift #WithRefugees (Mit Flüchtlingen) tragen. Diese sollen als Zeichen der Solidarität mit Flüchtlingen aus der Ukraine und anderen Krisengebieten stehen. Unter anderem die Schauspieler Jamie Lee Curtis und Samuel L. Jackson wurden mit solchen Schleifen fotografiert.

Sean Penn ruft zum Boykott der Gala auf – Selenskyj wurde nicht zugeschaltet

Schauspieler Sean Penn hatte zu einem Boykott der Oscar-Gala aufgerufen, wenn der ukrainische Präsident Selenskyj nicht dabei wäre. Er sollte live zugeschalten werden. Und Penn drohte mit weiteren Konsequenzen: Er wolle dann seine Oscar-Stauten „ einschmelzen “. Nach ersten Informationen der Agenturen wurde Präsident Selenskyj im Dolby Theatre aber nicht zugeschaltet.

Penn ist selbst zweifacher Oscar-Gewinner, kritisierte die Veranstalter aber schon vor der Verleihung der wichtigsten Filmpreise. In einem Interview mit CNN sagte Penn, ein Erscheinen von Selenskyj bei der Show vor einem Millionenpublikum sei eine großartige Gelegenheit für eine Ansprache. Penn befürchte aber, dass die Filmakademie das nicht weiter verfolgt habe. In diesem Fall wäre das der „ schamloseste Moment in der Geschichte Hollywoods “.

ICYMI: Actor Sean Penn says the Oscars should be boycotted if the ceremony’s planners have decided against having Zelensky on the program. https://t.co/4LI2YIiKcD

Penn ist zurzeit in Polen und unterstützt dort mit seiner Hilfsorganisation Core ukrainische Flüchtlinge. Er hat Selenskyj auch schon mehrmals getroffen. Der Schauspieler und Regisseur arbeitet an einer Dokumentation über den Ukraine-Krieg.

Oscars 2022: „Botschafter von Hollywood“ hofft auf Zeichen gegen Krieg

Der Touristenführer Gregg Donovan hofft, dass die Oscars ein Zeichen gegen den Krieg setzen werden. Seit Tagen steht der „ Botschafter von Hollywood “ im roten Frack und schwarzem Zylinder auf dem Hollywood Boulevard und hält Schilder mit der Aufschrift „ Hollywood steht zur Ukraine “ oder „ Academy, lasst ihn sprechen! “ mit einem Bild vom Selenskyj hoch.

Einen Souvenir-Oscar hat er mit den ukrainischen Farben Blau und Gelb verziert. „ Alle Leute reagieren positiv darauf “, sagte Donovan. Der 62-Jährige hofft, dass die Stars in der Oscar-Nacht zumindest blau-gelbe Anstecker tragen.