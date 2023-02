Ein Live-Auftritt von Rihanna und ein deutscher Film als Favorit – die diesjährige Oscar-Verleihung verspricht so einiges!

Die Oscars gelten als einer der wichtigsten Filmpreise der Welt. Dieses Jahr werden die Academy Awards, so der offizielle Name, am 12. März in Hollywood verliehen. Auf der Bühne geben sich aber nicht nur Schauspieler und Filmschaffende die Klinke in die Hand – in der Regel treten auch die Sängerinnen und Sänger auf, deren Songs als „Bester Filmsong“ nominiert sind – so auch dieses Jahr Rihanna.

Rihanna is back! Nach Super Bowl jetzt auch noch Oscars

Hunderte Millionen Menschen haben ihren Auftritt in der Halbzeitpause des Super Bowl verfolgt. Nicht nur wegen der Show waren die sozialen Medien tagelang voll mit Rihanna-Memes, sondern vor allem auch wegen ihrer Babybauch-Überraschung. Rihanna wird zum zweiten Mal Mutter.

„Lift Me Up“ könnte Rihanna einen Oscar bringen

Sieben Jahre lang war Rihanna auf keiner Bühne mehr gestanden und hatte eine musikalische Pause eingelegt – und jetzt gleich das nächste Highlight: Die 35-Jährige ist für ihren Song „Lift Me Up“ aus dem Film „Black Panther: Wakanda Forever“ in der Kategorie „Bester Filmsong“ bei den Oscars nominiert. Es ist ihre bisher erste Nominierung bei dem Filmpreis. Außerdem wird sie bei der Verleihung live auftreten.

Lady Gaga: Das ist Rihannas Oscar-Konkurrenz

Gewinnen könnte aber auch Lady Gaga für ihren Song „Hold My Hand“ aus „Top Gun: Maverick“, es wäre bereits ihr zweiter Oscar in dieser Kategorie nach „Shallow“ 2019 aus dem Film „A Star Is Born“. Außerdem nominiert als bester Filmsong ist „Naatu Naatu“ aus dem indischen Film „RRR“, der bereits bei den Golden Globes gewonnen hat.

Deutscher Film „Im Westen nichts Neues“ Oscar-Favorit

Mit insgesamt neun Nominierungen ist das deutsche Kriegsdrama „Im Westen nichts Neues“ einer der Favoriten bei der Oscar-Verleihung. Als erster deutscher Film geht es auch in der Kategorie „Bester Film“ ins Rennen. Bei den britischen Filmpreisen, den Baftas, hat das Drama am 19. Februar bereits in ebendieser Kategorie sowie in sechs weiteren gewonnen, darunter wurde auch Regisseur Edward Berger ausgezeichnet. Die Neuverfilmung des Romans von Erich Maria Remarque war insgesamt 14 Mal nominiert – und damit einer der ausländischen Filme mit den meisten Bafta-Nominierungen in der britischen Filmgeschichte.

Warum Regisseur Berger bei den Baftas seiner Tochter dankte, erklärt ARD-Korrespondent Christoph Prössel aus London: