Russland hat einen großflächigen Angriff auf die Ukraine gestartet. Nun hat die Nato die sogenannten Osteuropa-Verteidigungspläne aktiviert. Was bedeutet das für Deutschland und Europa?

Nun ist klar: Putin hat ernst gemacht. Seit Donnerstagmorgen hat Russland damit begonnen, die Ukraine von mehreren Seiten her anzugreifen. Die Nachrichtenagenturen melden, dass russische Truppen bis in die Region der Hauptstadt Kiew vorgedrungen sind.

Nato hat Pläne zur Verteidigung Osteuropas aktiviert

Nach dem russischen Angriff hat die Nato nun die sogenannten Osteuropa-Verteidigungspläne aktiviert. Das heißt, dass schnelle Truppenbewegungen nun möglich sind. Außerdem könnten zusätzliche Truppen und andere Einheiten angefordert werden. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte, das Militärbündnis werde alles Erforderliche tun, um sein Territorium zu schützen.

Russlands Angriff auf die Ukraine: "Wir haben in jedem Fall Krieg", sagt Ex-General Kujat

Mehr als 100 Kampfflugzeuge seien in höchste Alarmbereitschaft versetzt worden. Außerdem sollen die Truppen an der Ostflanke des Bündnisses verstärkt werden. „ In den kommenden Tagen und Wochen werden noch mehr (Soldaten) kommen “, sagte Stoltenberg zu Reportern in Brüssel. Die Verteidigungspläne sehen vor, dass im Notfall auch die Eingreiftruppe Nato Response Force (NRF) mit bis zu 40.000 Soldaten eingesetzt werden könnte, um Alliierte zu schützen.

Wir müssen mit neuer Entschlossenheit und noch stärkerer Einheit reagieren.

Im Video: Die Rede von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg nach dem außerordentlichen Nato-Treffen

Die Ukraine ist kein Nato-Mitglied

Wichtig zu wissen ist allerdings, dass die Ukraine selbst kein Nato-Mitglied ist. Deshalb sollen auch keine Truppen dorthin entsendet werden. Allerdings grenzt die Ukraine an die Nato-Mitgliedsländer Polen, Slowakei, Ungarn und Rumänien.

Wir haben keine Pläne, Nato-Truppen in die Ukraine zu schicken.

Russland gegen die Ukraine: Was steckt hinter dem Krieg?

Krieg in der Ukraine: Was bedeutet das für Deutschland?

Die Aktivierung der Verteidigungspläne hat auch ganz konkrete Auswirkungen auf Deutschland. Die Bundeswehr bereitet eine Verlegung weiterer Eurofighter zum Schutz der Nato-Südostflanke nach Rumänien vor. Die Kampfflugzeuge sollten zeitnah vom Fliegerhorst Neuburg an der Donau starten, berichtet die dpa. Das Verteidigungsministerium hatte erst in der vergangenen Woche drei Eurofighter nach Rumänien verlegt.

Am Donnnerstag hat das Bundesverteidigungsministerium ebenfalls sogenannte „nationale Alarmmaßnahmen“ ausgelöst. Die Bundeswehr sei vorbereitet und erhöhe derzeit weiter ihre Bereitschaft, teilte das Verteidigungsministerium mit. „ Das bedeutet auch, dass die Bevölkerung gegebenenfalls in den nächsten Tagen mehr militärische Bewegungen im öffentlichen Raum wahrnehmen kann “, heißt es.

Die #NATO hat die Mitgliedstaaten aufgefordert, Krisenreaktionsmaßnahmen auszulösen. Darauf basierend haben wir nationale Alarmmaßnahmen ausgelöst. Das bedeutet, dass die Bevölkerung ggf. in den nächsten Tagen mehr militärische Bewegungen wahrnehmen kann. https://t.co/2xZDfiARPG https://t.co/jEXxlHAIZj

US-Soldaten von Ramstein nach Osteuropa verlegt

Von der US-Air Base in Ramstein in Rheinland-Pfalz aus werden wegen des Russland-Ukraine-Kriegs gerade Truppen und Ausrüstung nach Osteuropa verlegt. Das hat die US-Air Force bestätigt. Die Air Base ist außerdem ein globales Drehkreuz, um Flugzeuge zu beladen und zu betanken. Am Morgen landeten zahlreiche US-Flugzeuge auf dem Stützpunkt bei Kaiserslautern.

So reagiert Europa auf den russischen Angriff auf die Ukraine

Am Dienstag will das EU-Parlament zu einer Sondersitzung zusammenkommen und weiter beraten. Im Raum stehen schärfere Sanktionen. In einigen europäischen Ländern gibt es allerdings schon konkrete Maßnahmen (Stand 24.02.2022):

Litauen: Präsident Gitanas Nauseda hat in Litauen wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine einen Ausnahmezustand verhängt. Die Regelung soll bis zum 10. März gelten. Sie ermöglicht eine flexiblere Verwendung staatlicher Reservefonds und verstärkten Grenzschutz.

Polen: Die Regierung in Warschau hat bereits angekündigt, neun Empfangsstellen nahe der Grenze zur Ukraine einzurichten. Dort sollen die Menschen Nahrungsmittel erhalten und medizinisch versorgt werden.

Slowakei: Die Slowakei schickt einem Medienbericht zufolge bis zu 1.500 Soldaten an ihre Grenze zur Ukraine. Sie sollen bei der Aufnahme von Flüchtlingen helfen.

Ungarn: Ungarn verurteilt den Angriff Russlands auf die Ukraine und sagt der Regierung in Kiew humanitäre Hilfe zu. „ Wir werden aber keine militärische Ausrüstung schicken “, sagt Ministerpräsident Viktor Orban in einem auf seiner Facebook-Seite veröffentlichten Video.

Niederlande: Die Niederlande haben zwei F-35-Kampfjets zur Überwachung des NATO-Luftraums über Osteuropa eingesetzt. Es ist das erste Mal, dass die Niederlande die Maschinen offiziell eingesetzt.

Dänemark: Die dänische Regierung will zwei F-16-Kampfflugzeuge nach Polen schicken, um den dortigen Luftraum zu sichern. Man wolle das dänische Parlament noch am Abend um Unterstützung dafür bitten, sagte Verteidigungsminister Morten Bødskov auf einer Pressekonferenz in Kopenhagen.

Italien: Laut Ministerpräsident Mario Draghi will das Land die Nato mit 3.400 zusätzliche Soldaten unterstützen. Das erklärte er am Freitag in Rom.