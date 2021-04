Im Hotel einchecken, eine Ferienwohnung mieten, Sportboot fahren, im Restaurant essen gehen: In Eckernförde und der Schlei-Region dürfen Touristen wieder Ferien machen - trotz Corona und mit strengen Auflagen.

Es ist ein Modellprojekt – und in den nächsten Wochen sollen weitere Orte dazu kommen: zum Beispiel der Ferienort Büsum und die Insel Sylt. Schon jetzt gibt es viele Buchungen. Wenn die Infektionszahlen steigen, ist alles wieder dicht: Das Projekt kann jederzeit beendet werden.

Hintergrund der Öffnungen ist, dass Schleswig-Holstein derzeit das einzige Bundesland mit einer Inzidenz unter 100 ist, der Wert ist relativ konstanten bei 72.

Urlaub abseits der Hotspots – Schlei und Eckernförde erlauben wieder Tourismus

In der Schlei-Region ist nur Außengastronomie erlaubt – in Eckernförde können sich Gäste auch drinnen hinsetzen. Sowohl in Ferienhäusern als auch in Hotels und auf Campingplätzen sind Übernachtungen möglich. Auch Sportboothäfen dürfen wieder von Skippern anderer Häfen angelaufen werden. Immer gilt: Es muss ein Hygienekonzept geben.

Negativer Corona-Schnelltest muss ins Restaurant mitgebracht werden

Wer sich in Eckernförde ins Restaurant und Café setzen will, muss die üblichen Corona-Regeln befolgen wie Abstand zwischen den Tischen, Kontaktverfolgungen und eine begrenzte Personenzahl am Tisch. Voraussetzung ist außerdem ein negativer Corona-Test, den man zum Restaurantbesuch mitbringen muss. Bei dem Test muss es sich um einen Antigen-Schnelltest eines medizinischen Dienstleisters handeln – Selbsttests sind nicht gestattet.

Das Testergebnis darf maximal 48 Stunden alt sein. Wer nur auf der Terrasse eines Gastronomiebetriebes Platz nehmen möchte, muss keinen Test vorweisen.

Erster Corona-Test schon bei der Anreise Pflicht

Urlaubsgäste müssen schon bei der Anreise das negative Ergebnis eines maximal 48 Stunden zurückliegenden Antigen-Schnelltests in ihrer Unterkunft vorlegen. Bleiben sie länger als zwei Tage, müssen sie sich erneut testen lassen und nach weiteren vier Tagen muss der nächste Test erfolgen.

Insgesamt gibt es jetzt in Eckernförde sieben und in der Schlei-Region mindestens 13 verschiedene Teststationen. Jeder Test an diesen Stationen ist kostenlos. So sollen alle Gäste getestet werden können.

Am 15. Mai wird entschieden, ob das Modellprojekt weiterläuft

Die Modellprojekte der Schlei-Region und Eckernförde laufen vom 19. April bis zum 15. Mai. Wenn es gut läuft und die Sieben-Tage-Inzidenz stabil unter 100 liegt, kann dieser Zeitraum auch verlängert werden. Im Ernstfall, etwa bei einer Überlastung des Gesundheitswesens, können die Projekte aber auch jederzeit durch die örtlichen Gesundheitsämter abgebrochen werden.