Ein Mann aus Nordrhein-Westfalen holt ein Päckchen ab. Der Inhalt: Hundefutter. Weil der Mann keinen Hund hat, schenkt er es dem Nachbarn (mit Hund). Das Hundefutter entpuppt sich aber als Drogenlieferung.

Eigentlich freut man sich über Überraschunspakete – wie wahrscheinlich auch ein 73-jähriger Rentner aus Alsdorf in Nordrhein-Westfalen. Doch das scheinbar harmlose Päckchen sorgte für Aufregung.

Wie die Aachener Polizei mitteilte, hatte der Mann an einer Paketstation ein Päckchen abgeholt, das an ihn adressiert war. Das Päckchen sei aus Dänemark gekommen, der 73-Jährige hatte nach eigenen Angaben allerdings gar nichts bestellt. Trotzdem habe er das Paket geöffnet – man weiß ja nie. In dem Päckchen war eine Packung Hundefutter.

Amphetamin statt Hundefutter

Weil der Mann keinen Hund hat, schenkte er es seinem Nachbarn – einem Hundehalter. Der nahm das Geschenk zunächst auch an. Ein paar Tage später habe er es aber wieder zurückgegeben, teilte die Polizei mit. Der Grund: Statt Hundefutter befand sich in der Verpackung weißes Pulver.

Der ursprüngliche Empfänger des Päckchens habe dann alles der Polizei übergeben. Durch einen Drogentest wurde klar: In dem vermeintlichen Hundefutter befanden sich 4,5 kg Amphetamin. Die Polizei ermittelt nun gegen den unbekannten Absender aus Dänemark wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.