Wohl durch einen Funkenflug kam es beim Anzünden eines Ofens in einem Wohnhaus in Waghäusel (Kreis Karlsruhe) zu einem Brand. Die Hausbewohner blieben aber weitgehend unverletzt – weil Paketbote ihnen mit einem Gartenschlauch zu Hilfe kam.

Die drei Kinder der Hausbewohner waren die ersten, die den Brand bemerkten – sie waren wohl im Erdgeschoss. Die Mutter, die in der Nacht gearbeitet hatte, schlief laut der Polizei unterdessen im ersten Obergeschoss, der Vater war bei der Arbeit. Zuvor hatte er allerdings noch den Kaminofen angefeuert, der das Haus beheizt.

Funkenflug war wohl das Problem

Vermutlich durch Funkenflug aus der nicht richtig schließenden Ofentür entzündete sich aber nicht nur der Ofeninhalt, sondern auch weiteres in einiger Entfernung gelagertes Brandmaterial, so die Polizei weiter in ihrem Bericht. Die Kinder im Alter von, fünf, elf und siebzehn Jahren versuchten das Feuer offenbar zuerst selbst unter Kontrolle zu bekommen, das gelang ihnen allerdings nicht, so die Polizei.

Paketbote greift zum Gartenschlauch

Hier kam der Paketbote ins Spiel: Der Mann, der der Familie ein Paket zustellen wollte, klingelte und wurde sofort auf das Brandgeschehen aufmerksam, hieß es von der Polizei. Offenbar baten ihn die Kinder um Hilfe.

Also schnappte sich der 29-Jährige einen Gartenschlauch, um den Brand etwas einzudämmen. Unterdessen wurde die Feuerwahr alarmiert. Die löschte den Brand dann schließlich vollends und belüftete das verrauchte Haus.

Paketbote verhinderte Schlimmeres

Die Haubewohner bleiben laut Polizei weitgehend unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird in Höhe von ungefähr 20.000 Euro geschätzt – allerdings habe der Paketbote, der kurzzeitig zum Feuerwehrmann wurde, Schlimmeres verhindern können, schreibt die Polizei in ihrem Bericht.