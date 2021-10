Ein Recherchenetzwerk hat in den „Pandora Papers“ die Geheimnisse hunderter Amtsträger und Stars veröffentlicht. Sie sollen Geld über Offshore-Firmen geschleust haben.

Ein riesiges Datenleck enthüllt laut einem internationalen Recherchenetzwerk die heimlichen Geschäfte hunderter Politiker mit Briefkastenfirmen. Das International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) veröffentlichte einen Teil der Rechercheergebnisse zu den sogenannten „Pandora Papers“. Darin stehen Verstrickungen von mehr als 330 Politikern und Amtsträgern aus 91 Ländern. Ob die Geschäfte illegal sind, müssen allerdings die Behörden im Einzelfall prüfen.

„Pandora Papers“ stammen von Offshore-Anbietern

An der Auswertung der „Pandora Papers“ waren rund 600 Journalisten beteiligt. Nach Angaben des ICIJ wurden 11,9 Millionen geleakte Dokumente ausgewertet. In Deutschland beteiligten sich neben der Süddeutschen Zeitung (SZ) auch NDR und WDR an den monatelangen Recherchen. Nach Angaben der Medien stammen die Daten von 14 Unternehmen, die Offshore-Konstrukte anbieten.

Tschechischer Regierungschef und Putin tauchen auf

Laut NDR tauchten in den Unterlagen 35 amtierende und frühere Staatslenker auf. Der heutige tschechische Ministerpräsident Andrej Babis soll über Briefkastenfirmen im Jahr 2009 weitgehend anonym ein Landschloss in Südfrankreich für mehr als 15 Millionen Euro erstanden haben. Für ihn ist der Zeitpunkt der Veröffentlichung besonders brisant, weil in Tschechien am Freitag und Samstag ein neues Parlament gewählt wird.

In den Unterlagen sind den Recherchen zufolge auch zahlreiche Namen von engen Vertrauten des russischen Präsidenten Wladimir Putin als Begünstigte von Briefkastenfirmen aufgeführt. Laut Medienberichten findet sich darin auch der Name einer angeblichen Geliebten des russischen Präsidenten. Moskau hat die Berichte zurückgewiesen. „ Dies ist nur eine Reihe völlig unbegründeter Behauptungen “, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Montag.

Offshore-Firmen, um Steuern zu sparen?

Es gehe wohl in erster Linie darum, die Herkunft des oft immensen Reichtums der Offshore-Kunden zu verschleiern, schreibt die SZ. Auch etwa der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sowie Kenias Staatschef Uhuru Kenyatta tauchen als Nutzer von Offshore-Firmen auf. Jordaniens König Abdullah II. soll laut den „Pandora Papers“-Recherchen mindestens rund 30 Offshore-Firmen in Steueroasen genutzt haben, um 14 Luxusanwesen in den USA und Großbritannien zu kaufen. Nun wehrt er sich allerdings gegen die Vorwürfe: Er sagt, seine Investition von rund 86 Millionen Euro in Luxus-Wohnungen sei aus Sicherheitsgründen geheim gehalten worden. Öffentliches Geld habe er nicht benutzt. Abdullah bezeichnete die „Pandora Papers“ als bedrohlich für seine Familie.

Die SZ betonte, dass Geschäfte in Steueroasen nicht per se verboten sind und sehr viele bei den Recherchen zutage getretenen Geschäfte „absolut legal“ zu sein scheinen. Illegal sei es aber etwa, wenn steuerpflichtige Einnahmen in Steueroasen dem heimischen Finanzamt nicht gemeldet werden.

Dokumente zu Stars wie Claudia Schiffer, Ringo Starr und Shakira

In den Recherchen tauchten auch viele Prominente wie etwa das deutsche Model Claudia Schiffer, Ex-Beatle Ringo Starr und Popstar Shakira auf. Schiffer und Shakira wollen sich aber an alle Gesetze gehalten haben, schreibt die SZ. Ringo Starr habe nicht auf die Anfrage der Journalisten geantwortet.

Die Regierung von Panama hatte bereits vor der Veröffentlichung der „Pandora Papers“ vor schweren Schäden für das Image des Landes wie infolge der „Panama Papers“ 2016 gewarnt.

Und was steht in den „Pandora Papers“ zu Deutschland?

Die Bundesregierung sieht die „Pandora Papers“ als weiteren Ansporn im Kampf gegen Steuervermeidung und Steuerbetrug. Das hat Regierungssprecher Steffen Seibert deutlich gemacht. Laut einer Sprecherin des Finanzministeriums ist der Deutschlandbezug allerdings nicht groß. Nötig sei aber eine effektive weltweite Mindestbesteuerung, um Anreize für solche Briefkastenfirmen zu mindern. Im Sommer haben sich die Finanzminister der großen Industrie- und Handelsstaaten bereits auf eine globale Mindeststeuer für große Unternehmen von 15 Prozent geeinigt.