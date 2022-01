Das Gutachten ist 1.600 Seiten lang. Der Inhalt: Missbrauchsfälle, die zwischen 1945 und 2019 passiert sind – und das Fehlverhalten hochrangiger Kardinäle. Hier die drei wichtigsten Inhalte.

Das externe Gutachten zu Missbrauchsfällen im katholischen Erzbistum München und Freising fasst Hinweise auf mindestens 497 Betroffene sexualisierter Gewalt zusammen. Es kommt von der Münchner Anwaltskanzlei Westphal Spilker Wastl. Inhaltlich befasst sich das Gutachten damit, ob das System des Erzbistums eine Ursache für den Missbrauch sein könnte und ob die Leiter der Kirchenprovinz dafür mitverantwortlich sind.

1. Welche Zahlen liefert das Missbrauchsgutachten?

Nach Angaben der Gutachter waren 247 Geschädigte männlich, 182 weiblich – in 68 Fällen sei eine Zuordnung zu einem Geschlecht nicht möglich gewesen. Das hat der Rechtsanwalt Martin Pusch gesagt, einer der Autoren des Gutachtens.

60 Prozent der betroffenen Jungen waren laut dem Gutachten zwischen acht und 14 Jahre alt. Damit bestätige sich, dass die Opfer sexualisierter Gewalt in der katholischen Kirche überwiegend männliche Kinder und Jugendliche gewesen seien. Pusch betonte, die Zahlen deckten nur das Hellfeld ab. Die Kanzlei gehe von einem weitaus größeren Dunkelfeld aus.

Die Gutachter haben bei ihrer Prüfung außerdem 235 mutmaßliche Täter von 1945 bis 2019 ermittelt. Davon seien 173 Priester gewesen.

2. Gutachten belastet Ex-Papst Benedikt XVI.

Die Anwälte, die das Münchner Missbrauchsgutachten erstellt haben, werfen dem früheren Papst Benedikt XVI. vor, sich nicht richtig verhalten zu haben – und zwar in vier Fällen. Benedikt habe als damaliger Münchner Erzbischof Joseph Ratzinger in den Fällen nichts gegen den Missbrauch beschuldigter Kleriker unternommen, teilten die Gutachter am Donnerstag in München mit. In einer Stellungnahme bestritt Benedikt das. Der Vatikan hat angekündigt, das Gutachten in den kommenden Tagen prüfen zu wollen.

Konkret betreffen zwei der Fälle Priester: Sie sind laut dem Gutachten in der Zeit wegen sexuellen Missbrauchs zwar strafrechtlich sanktioniert worden – durften aber weiter als Seelsorger arbeiten. Kirchenrechtlich sei dementsprechend nicht gegen sie vorgegangen worden, steht im Gutachten.

Und: Von Fürsorge gegenüber ihren Opfern sei „nichts erkennbar“ gewesen. In anderen Fällen habe Benedikt gesagt, er habe nichts von dem Missbrauch gewusst. Diese Aussage bewerten die Gutachter kritisch. Im Gutachten heißt es, die Unkenntnis sei „nicht mit den aus den Akten gewonnenen Erkenntnissen in Einklang zu bringen“.

Kirchenaustritte im Viertelstundentakt

3. Welche anderen prominenten Namen fallen im Gutachten?

Das Gutachten umfasst auch die Amtszeit von Reinhard Marx, der seit 2008 an der Spitze der Diözese steht. Im Gutachten heißt es, Marx habe sich nicht ausreichend um die Behandlung der Fälle sexuellen Missbrauchs gekümmert. Konkret fehlerhaftes Verhalten attestieren die Gutachter Marx in zwei Fällen. Dabei handele es sich vor allem um die Frage, ob eine Meldung an die Glaubenskongregation erfolgt sei.

Marx kam nicht zur Veröffentlichung des Gutachtens

Dass Marx nicht zur Veröffentlichung des Gutachtens erschienen ist, ist laut Anwältin Marion Westpfahl vor allem „bedauerlich mit Blick auf das Interesse Missbrauchsbetroffener, wahrgenommen zu werden“. Man habe Marx ausdrücklich zur Vorstellung eingeladen.

Auch Kardinal Friedrich Wetter belastet

Ein Gutachten wirft dem früheren Erzbischof von München und Freising, Kardinal Friedrich Wetter, 21 Fälle von Fehlverhalten im Umgang mit sexuellem Missbrauch vor. Der leugnete nach Angaben der Gutachter zwar nicht die Fälle, aber ein Fehlverhalten seinerseits.

Warum wird das Gutachten erst jetzt veröffentlicht?

Eigentlich sollte das Gutachten schon letztes Jahr erscheinen – die Veröffentlichung wurde aber wegen neuer Erkenntnisse auf Januar verschoben.