per E-Mail teilen

in Pocket speichern

Kurz vor Weihnachten erschüttert ein Angriff Frankreich. In Paris wurden mehrere Menschen erschossen. Es gibt auch Verletzte.

Ein Angreifer hat am Freitag im Zentrum von Paris in einem kurdischen Gemeindezentrum sowie in einem Restaurant und einem Friseursalon geschossen. Dabei wurden drei Menschen getötet. Drei weitere Menschen wurden verletzt.

Es gab sieben oder acht Schüsse, es herrscht Panik.

Zu den Hintergründen der Tat gibt es noch keine Informationen. Die Staatsanwaltschaft prüft nach eigenen Angaben rassistische Motive.

Täter soll Migranten attackiert haben

Verdächtigt wird ein 69-jähriger Franzose. Der Mann wurde am Tatort festgenommen. Der Verdächtige ist wegen leichter Verletzungen nach seiner Festnahme in ein Krankenhaus gebracht worden. Gegen ihn wird jetzt wegen Mordes und schwerer Gewalt ermittelt. Zuständig ist die Justizpolizei, nicht die Terrorstaatsanwaltschaft.

Laut Staatsanwaltschaft wurde der Mann erst Mitte Dezember aus dem Gefängnis entlassen. Er soll im vergangenen Jahr ein Zeltlager von Migranten angegriffen und dabei mehrere Menschen verletzt haben. Der Sender France Info berichtete unter Berufung auf Polizeikreise, dass der Mann wegen zwei versuchter Tötungen bekannt sei.

Hidalgo: Täter ist rechtsextrem

Frankreichs Premierministerin Élisabeth Borne schrieb auf Twitter von einer „widerlichen Tat“ . Den Opfern und ihren Angehörigen sprach sie ihre Unterstützung aus. Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo schrieb auf Twitter: „Die kurdische Gemeinschaft und durch sie alle Pariser wurden durch diese Morde, die von einem rechtsextremen Aktivisten begangen wurden, ins Visier genommen.“ Sie forderte: „Die Kurden, wo auch immer sie leben, müssen in Frieden und Sicherheit leben können. Mehr denn je steht Paris in diesen dunklen Stunden an ihrer Seite.“

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat von einem absichtlichen Angriff auf Kurden gesprochen. „Die Kurden in Frankreich waren das Ziel eines niederträchtigen Angriffs mitten in Paris“ , schrieb der Staatschef am Abend auf Twitter. Seine Gedanken seien bei den Opfern und ihren Angehörigen.

Les Kurdes de France ont été la cible d’une odieuse attaque au cœur de Paris. Pensées aux victimes, aux personnes qui luttent pour vivre, à leurs familles et proches. Reconnaissance à nos forces de l’ordre pour leur courage et leur sang-froid.

Auch Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin schrieb, all seine Gedanken seien bei den Angehörigen der Opfer. Er wollte nach am Tag der Attacke den Tatort besuchen. Außerdem kündigte er an, dass die kurdische Zentren sowie türkische Konsulate und die Botschaft des Landes in Frankreich besser geschützt werden sollen. Über den mutmaßlichen Täter sagte er: „Er wollte offensichtlich Ausländer angreifen“ , ob speziell Kurden, sei unklar.

Ausschreitungen nach tödlichen Schüssen

Nach der Attacke gab es am Abend rund um den Tatort einige Ausschreitungen. Mülltonnen brannten und auf der Straße waren Sprechchöre gegen den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan zu hören.