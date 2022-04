Ein 16-Jähriger und ein 19-Jähriger sterben, als sie mit einem Auto vom Dach eines Parkhauses stürzen. Die Polizei sucht nach der Ursache.

In Essen in Nordrhein-Westfalen ist ein Auto vom obersten Deck eines Parkhauses rund 15 Meter in die Tiefe gestürzt. Zwei Jugendliche, die im Auto saßen, sind dabei gestorben. Die Polizei hat einen Verdacht, wie es dazu kommen konnte.

Drifts auf dem Parkdeck

Es steht nach Angaben der Polizei der Verdacht im Raum, dass die beiden Verstorbenen mit dem Wagen auf dem Parkdeck driften wollten – und dabei durch ein Geländer geschossen sind. Die Ermittler wollen anhand des Wracks und Zeugenaussagen klären, welcher der beiden jungen Männer am Steuer gesessen hatte.

Feuerwehr musste Männer rausschneiden

Auf dem Gehweg, wo das Auto aufgeschlagen war, sah man am Morgen danach noch die Spuren des Feuerwehreinsatzes: Mit Bindemitteln hatten die Einsatzkräfte Öl und Benzin aufgefangen.

Zwei Menschen sind bei dem Unfall ums Leben gekommen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/TNN | Markus Gayk

Die jungen Männer waren am Ostersonntag gegen 19:20 Uhr mit dem Auto aus der obersten Etage des Parkhauses im Stadtteil Borbeck gestürzt. Die Rettungskräfte entfernten laut Feuerwehr Teile des Fahrzeugdachs und fanden in dem „ total deformierten Fahrzeug “ die jungen Männer.

Die Opfer seien unter laufender Reanimation in eine Klinik gebracht worden, dort habe nur noch der Tod festgestellt werden können, teilte die Feuerwehr mit.