Wie hoch steht das Wasser in den Flüssen im Südwesten? Mit unserer interaktiven Karte kannst du den Pegelstand in deinem Ort ganz einfach live nachverfolgen.

Das Hochwasser in Deutschland hat Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen besonders schlimm getroffen. Kleine Bäche haben sich in reisende Flüsse verwandelt und haben eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Noch immer sind die Pegel hoch. Auf unserer interaktiven Karte kannst du in Echtzeit schauen, wie hoch das Wasser in deinem Ort und deiner Region steht.



Blau = hoher Pegel

Grün = mittlerer Pegel

Gelb = niedriger Pegel

Klicke auf „Karte aktivieren“, um dich in der Karte hin und her zu bewegen. Mit dem Mausrad kannst du rein- und rauszoomen. Ein Klick auf den jeweiligen Marker zeigt dir den genauen Pegelstand.