Die Welt sorgt sich um Peng Shuai: Die 35-jährige Tennisspielerin ist verschwunden – offenbar weil sie ihren sexuellen Missbrauch durch einen Politiker öffentlich gemacht hat.

#MeToo – bislang war es vor allem ein Thema in westlichen Ländern. Vor allem die Fälle Harvey Weinstein, Bill Cosby und R.Kelly haben uns aufgeschreckt. Jetzt erleben wir einen Fall in China – und der scheint viel schlimmer abzulaufen, als alles, was wir kennen. Denn unabhängig davon, was Tennisspielerin Peng Shuai zugestoßen ist: Seit sie öffentlich darüber gesprochen hat, ist sie einfach weg.

Peng Shuai: Von Spitzenpolitiker missbraucht – nach Veröffentlichung verschwunden

Peng Shuai hatte Anfang November im sozialen Netzwerk Weibo Vorwürfe wegen eines sexuellen Übergriffs durch einen chinesischen Spitzenpolitiker veröffentlicht. Seither ist die 35-Jährige nicht mehr öffentlich gesehen worden und gilt als verschwunden. Chinas Zensur streicht jede Debatte über den Fall. Suchen nach ihrem Namen oder nach #MeToo im chinesischen Internet sind geblockt.

Wo ist Peng Shuai?

Unter denen, die sich jetzt große Sorgen machen, ist auch Tennis-Star Alexander Zverev:

Alle in der Tenniswelt - auch Alexander Zverev - fragen sich: Was ist mit WTA-Spielerin Peng Shuai aus China? Mittlerweile kursiert schon der Hashtag #WhereIsPengShuai https://t.co/BNmO7aDr0I

WTA-Chef Steve Simon droht mit dem kompletten Rückzug der Damen-Tennistour aus China, falls die Führung in Peking im Fall der verschwundenen Spielerin nicht Licht ins Dunkel bringt.

🇨🇳 Wirklich bemerkenswert: Der Frauen-Tennis-Weltverband #WTA droht angesichts des Falles #PengShuai mit einem vollständigen Rückzug aus #China. Es geht um richtig viel Geld. Die #WTA ist der erste große Sportverband, der sich mit China anlegt. @DLF_Sport https://t.co/Em2eDVLn97

Biden erwägt Boykott der Olympischen Winterspiele wegen Peng Shuai

US-Präsidenten Joe Biden erwägt deswegen mittlerweile einen Boykott der der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking – natürlich zum Ärger Pekings: Die Politisierung des Sports widerspreche dem olympischen Geist und schade den Interessen der Athleten aller Länder, so Zhao Lijian, Sprecher des Außenministeriums.

Auch der Deutsche Olympische Sportbund hat am Freitag auf den Fall Peng Shuais reagiert. „Es braucht Klarheit über ihr Wohlergehen und ihren aktuellen Zustand“ , schrieb der DOSB in einem vierzeiligen Tweet. Man verfolge „mit Sorge die Vorgänge um die Olympionikin Peng Shuai“ .

Der DOSB und @TeamD verfolgen mit Sorge die Vorgänge um die Olympionikin Peng Shuai. Es braucht Klarheit über ihr Wohlergehen und ihren aktuellen Zustand. #WhereIsPengShuai https://t.co/CSNTlJDCHa

Angebliche Geständnismail von Peng Shuai überzeugt keinen

„Wir sind definitiv dazu bereit, unsere Aktivitäten zu beenden, mit allen Konsequenzen, die das mit sich bringt“ , versicherte Simon am Donnerstag in einem CNN-Interview.

Eine angebliche Mail von Peng hatte bei der WTA erhebliche Zweifel geweckt und die Besorgnis noch vergrößert. Chinas staatliches Auslandsfernsehen CGTN hatte in der Nacht zum Donnerstag auf Twitter eine Mail veröffentlicht, die der Tennisstar selbst geschrieben und an WTA-Chef Simon geschickt haben soll.