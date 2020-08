In Baden-Württemberg gilt ab Montag, 27. April, eine Maskenpflicht. Das hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag angekündigt. Nun sind auch Rheinland-Pfalz und das Saarland nachgezogen. Das müssen die Menschen in SWR3Land ab Montag beachten. mehr...