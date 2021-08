Seit 1996 veröffentlichte Martin Perscheid seine Comics unter dem Titel „Perscheids Abgründe“ – jetzt ist der Künstler im Alter von 55 Jahren gestorben.

Der Karrikaturist Martin Perscheid ist tot. Perscheid starb schon am 31. Juli in seinem Heimatort Wesseling an den Folgen einer Krebserkrankung, teilte der Lappan Verlag mit. Perscheid wurde 55 Jahre alt.

Seine Cartoons wurden seit 1994 veröffentlicht, seit 1996 unter dem Titel „Perscheids Abgründe“.

„Perscheids Humor war nicht erfrischend, er war schwarz“

„Martin Perscheids Humor war nicht erfrischend, er war schwarz. Er wollte mit seinen Cartoons nicht nur spielen, sondern zubeißen“ , sagte die Programmleiterin des Lappan Verlages, Antje Haubner. „Wir trauern um einen der größten deutschen Cartoonisten und um einen lieben Freund.“

2002 erhielt Perscheid den Max & Moritz-Preis für die beste deutsche Comic-Serie. 2004 belegte er den dritten Platz beim Deutschen Karikaturenpreis, 2018 ebenfalls den dritten Platz beim Deutschen Cartoonpreis.

Autoren und Kollegen trauern um den Cartoonisten

Viele seiner Kollegen zeigten sich traurig über die Nachricht von Perscheids Tod. „Ich höre im Deutschlandfunk, dass Martin Perscheid gestorben ist. Scheiße. Der Mann war jahrzehntelang brillant. Die Cartoons sind und bleiben es“ , postete Comic-Autor Ralf König.

Und Cartoonist Ralph Ruthe schrieb, Perscheid sei viel zu früh gestorben. Dies sei „einfach nur unendlich traurig“ .

Trauer auch auf Twitter und Instagram

