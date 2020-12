Die Naturschutzorganisation BUND hat stichprobenartig Weihnachtsbäume getestet und kam zu einem überraschenden Ergebnis: Bei zwei Dritteln der Test-Bäume wurden Pestizide und andere sehr gefährliche chemische Keulen gefunden. Wir erklären, worauf ihr beim Baum-Kauf achten solltet.

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) hat insgesamt 23 Weihnachtsbäume auf Pestizide getestet. 14 davon waren mit Pestiziden, Herbiziden und Insektiziden belastet – manche sogar mit mehreren Giftstoffen gleichzeitig.

BUND-#Weihnachtsbaum-Test: 14 von 23 Bäumen sind mit Herbiziden, Insektiziden & Fungiziden belastet, darunter auch stark bienengefährlichen & in Deutschland & für den Weihnachtsbaumanbau nicht zugelassenen Mitteln.🌲😱 ℹ️ https://t.co/XHb40B5aUZ #Pestizide #Glyphosat https://t.co/STnkDE7wJs BUND, Twitter, 16.12.2020, 9:37 Uhr

„Illegale Anwendung“: Labor findet neun verschiedene Giftstoffe, zwei sind nicht mal erlaubt

Ein unabhängiges Labor konnte der Naturschutzorganisation zufolge insgesamt neun verschiedene Giftstoffe in einem Drittel der getesteten Bäume finden. Sieben der gefundenen Schädlingsbekämpfungsmittel gehören zu den gefährlichsten, die derzeit in der EU eingesetzt werden. Das gefundene Insektizid lambda-Cyhalothrin etwa schädige dem BUND zufolge unter anderem Nervenzellen und das Hormonsystem und sei für Bienen, Fische und Wasserlebewesen hoch giftig.

Noch erschreckender: Die restlichen zwei der gefundenen Pestizide sind sogar generell in Deutschland beziehungsweise speziell für den Weihnachtsbaumanbau in Deutschland verboten. Der BUND teilte auf seiner Website mit, dass Kontakt mit den betroffenen Händlern aufgenommen werde, „um diese illegale Anwendung aufklären zu lassen“.

Von hier stammen die getesteten Weihnachtsbäume Die vom BUND untersuchten Weihnachtsbäume stammten vorwiegend von deutschen Plantagen. Stichprobenartig wurden sie an insgesamt 23 Verkaufsstellen in Baumärkten, Gartencentern und im Straßenverkauf aus acht Bundesländern gekauft: Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Bayern, Niedersachsen, Sachsen, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein.

Gesundheitliche Folgen solcher Giftcocktails in Weihnachtsbäumen sind unklar

„Unser Test zeigt: Beim Anbau von Weihnachtsbäumen in Plantagen werden in großem Umfang Herbizide, Insektizide und Fungizide eingesetzt“, sagte die BUND-Pestizidexpertin Corinna Hölzel. „Besonders kritisch ist die hohe Mehrfachbelastung, viele Weihnachtsbäume sind einem regelrechten Pestizidcocktail ausgesetzt.“ Welche Folgen die Wechselwirkungen eines solchen Giftcocktails für die menschliche Gesundheit haben, sei noch „nahezu unbekannt“.

In über einem Viertel der 23 getesteten Weihnachtsbäumen konnten mindestens zwei Giftstoffe gleichzeitig gefunden werden, in drei Bäumen wurden sogar jeweils drei Giftstoff-Rückstände gefunden. „Nicht nur die Mehrfachbelastung, sondern auch die vielen Wirkstoffe, die zu den gefährlichsten Pestiziden gehören, sind beängstigend. Diese Pestizide gehören verboten und nicht in die Weihnachtsbäume in unseren Wohnzimmern“, sagte Hölzel.

Nachrichten 16.12.2020 BUND: Ein Drittel der getesteten Weihnachtsbäume mit Pestiziden belastet Dauer 0:47 min

Giftfreier Weihnachtsbaum: Darauf sollte man achten

Der BUND rät dazu, zertifizierte Bio-Weihnachtsbäume zu kaufen. Die seien garantiert frei von sämtlichen Schadstoffen. Solche Bäume können Verbraucher*innen unter anderem am Siegel der Öko-Anbauverbände Bioland, Naturland oder Demeter erkennen. Alternativ könne man einen Baum aus heimischen FSC-zertifizierten Wäldern kaufen. Auch sie sind frei von Pestiziden. Infos zu FSC-zertifizierten Wäldern gibt es hier.

Pestizide zerstören Artenvielfalt – BUND fordert wirksame Verbote

Der Einsatz von Schädlingsbekämpfungmitteln auf Plantagen gefährde vor allem die Artenvielfalt. „Die Gifte gelangen in Böden und Gewässer, sie töten und schädigen Bienen und andere Insekten und zerstören Lebensräume von Nützlingen“, betonte die Pestizidexpertin Hölzel. Der BUND kritisiert, dass die Politik nichts dagegen unternehme.

Die Naturschutzorganisation fordert „statt der Lippenbekenntnisse“ von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) „endlich wirksame Verbote von bienengiftigen Wirkstoffen“. Ansonsten sei es schwer, den Pestizideinsatz bis 2030 um mindestens 50 Prozent zu reduzieren – so wie es die EU-Kommission 2020 vorgeschlagen hat.