Porno zum Hören, funktioniert das? Sabrina und Max haben sich für diese Podcast-Folge in die Welt der Audiopornos gelauscht und berichten euch in gewohnt deutlichen Worten, wie gut oder schlecht das bei ihnen persönlich ankam.

Selbstverständlich mit Hörbeispielen: Da gibt es ASMR, Anleitungen zum Masturbieren, Arten von Telefonsex und natürlich erotische Geschichten. Ob flüsternde Geräusche, undeutliches Gestöhne aus der Dusche oder die Story von der Reporterin in der Fußballumkleide Gefühle auslöst, ist natürlich Geschmackssache. Nachteil ist, dass der Qualitätsanspruch bei fehlendem Bild wesentlich höher ist. Vorteil: Dass wir wir weniger abgelenkt werden, wenn wir uns auf einen Sinn konzentrieren. Das kann sich lohnen, für den oder vor allem die, die sich darauf einlässt. Ob Audiopornos mit Dialekt das Zeug zum neuen Geheimtipp haben, testen Max und Sabrina sofort mit fränkisch und badisch. Und wer bis dahin nicht lachen musste, für den gibt es zum Schluss: oberskurile Tiergenitalieninfos vom Oktopus. mehr...