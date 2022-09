Die Studie hat einige Schwächen: An der Grafik erkennt man gut, dass Männer schlicht eine höhere Nahrungsaufnahme haben, denn sie haben von Natur aus im Schnitt erheblich mehr Körpergewicht als Frauen, etwa 70 (w) zu 85 Kilo (m). Rechnet man diesen biologischen Unterschied heraus, essen Männer prozentual nur geringfügig mehr Fleisch als Frauen. Die Grafik ist im Original umfangreicher. Sie stammt aus der von PETA zitierten Studie, die wir verlinkt haben.

Studie Variations in greenhouse gas emissions of individual diets: Associations between the greenhouse gas emissions and nutrient intake in the United Kingdom